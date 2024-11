Gran remontada a domicilio

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa consiguió ayer una meritoria remontada en el campo de la Montañesa (1-2) para llevarse tres puntos muy importantes de uno de los campos más complicados del grupo, que ayer no contaba con público porque el partido se disputó a puerta cerrada por una sanción al club local. Así, el equipo del Pla d’Urgell alarga su buena racha, con 7 puntos de los últimos 9, para colocarse sexto con 12 puntos, en una apretadísima clasificación. El héroe de los del Pla d’Urgell fue Jofre Graells, autor de un doblete decisivo tras el descanso para revertir el tanto inicial de Pedrol en el minuto 22.

Los primeros minutos de juego estuvieron presididos por la igualdad. La Montañesa quiso el balón y buscó con algo más de convicción la portería rival. Sin embargo, el Mollerussa se defendía con orden y no daba margen a los atacantes locales.El primer aviso de los del Pla d’Urgell llegó en un potente disparo de Zourdine, pero la pelota se fue por encima de la portería. La respuesta local llegó a los veinte minutos cuando Elhadji no supo definir bien. Sin embargo, en una jugada directa del portero a Pedrol permitió al local engatillar un fuerte disparo desde fuera del área que sorprendió a Albert Batalla (1-0). A partir de entonces, el Mollerussa tuvo que nadar contra corriente. A los visitantes les costaba generar ocasiones, mientras que su rival buscaba el tanto de la tranquilidad. Antes del descanso, Elhadji pudo ampliar la cuenta para su equipo.Ya en la segunda mitad, el Mollerussa igualó el marcador pese a que empezó mejor la Montañesa. En su primera acción de peligro, los leridanos empataron en una jugada a balón parado, un servicio de saque de esquina que acabó con un remate al travesaño de Taffa y que Jofre Graells convirtió en gol en el rechace (1-1).El tanto dio alas al Mollerussa, que pasó a dominar. Fue entonces cuando apareció de nuevo Jofre para culminar la remontada con su segundo tanto (1-2). Se le ponía de cara el partido a los de Moha El Yaagoubi.A falta de diez minutos para la conclusión del partido, el colegiado anuló un gol a la Montañesa por una falta clara dentro del área de Elhadji tras un error de Albert Batalla, que no penalizó a los del Pla d’Urgell.

Moha: “Hemos tenido mentalidad para darle la vuelta al resultado”

El técnico del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, se mostró “contento por el paso adelante que ha dado el equipo. Hemos tenido la mentalidad para darle la vuelta al resultado y hemos sabido gestionar alguna situación difícil en los minutos finales para conseguir la victoria”, aseguró. “Ha sido un partido bastante igualado. El equipo ha hecho un gran esfuerzo en el día a día, y ahora somos mejores en espacios reducidos y en la finalización. Sabemos hacer daño al rival y eso nos hace estar más cerca de ganar”, añadió el técnico del Mollerussa, que este miércoles se mide al Vilafranca (20.00) en la Copa Catalunya