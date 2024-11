Un Lleida arrollador

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida consiguió ayer un triunfo de mucho prestigio en el campo del Europa (0-3), en una segunda parte magnífica de los de Marc Garcia, que se llevaron el partido gracias a diez minutos arrolladores que le permitieron asaltar un Nou Sardenya en el que el Europa no perdía un partido de Liga regular desde febrero de 2023, cuando estaba en Tercera RFEF. Con su triunfo, y a falta de jugar los partidos aplazados por el temporal Dana, el Lleida es líder con 18 puntos, uno por encima de Sabadell y Sant Andreu que no han jugado este fin de semana, y mantiene su impecable racha lejos del Camp d’Esports, donde se mantiene invicto y no ha encajado ningún gol en cinco partidos jugados.

La primera aproximación con peligro no llegó hasta el minuto 15, cuando el lateral Escoruela sirvió atrás para la llegada de Jordi Cano. El extremo remató desde el punto de penalti, pero se encontró con una gran intervención de Iñaki. Pasado el ecuador del primer tiempo, Campins se echó al suelo tras notar molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda y Òscar Rubio le reemplazó. La primera parte deparó poca más acción a parte de una ocasión clarísima del exescapulado Adri Gené para adelantar al Lleida en el 39. Solbes, que firmó una actuación impecable tanto en defensa como de pasador, se llevó un balón dividido y tras una conducción, dejó solo a Adri Gené, que con toda la portería para él, disparó a la pierna del portero local, que evitó el tanto leridano.En el segundo tiempo, parecía que el Lleida había salido con una marcha más que su rival. Fran Pérez, que había entrado por Juanan, ya hizo más que él en los primeros cinco minutos al disparar tres veces desde fuera del área. El Lleida se veía superior y a la hora de partido montó una jugada calcada a la clara del primer tiempo. Solbes cortó un ataque muy prometedor del Europa y en el contragolpe, volvió a dejar solo a Adri Gené, que volvió a toparse con Flere. Afortunadamente, en el 68 llegó el premio cuando Fran Pérez fitró un pase para Òscar Rubio, que remató con timidez pero se hizo con el rebote y sirvió atrás para que Unai convirtiera el 0-1.En otro contraataque, en el 75, Naranjo recibió solo dentro del área, pero su tiro raso lo detuvo el portero. Sin embargo, Unai aprovechó el rechace para definir raso y poner el 0-2. Con los jugadores del Europa asimilando el mazazo, el Lleida se dió el festín dos minutos después mediante Fran Pérez. El madrileño, recibió un balón en la frontal, superó a un defensa con una bicicleta y se plantó solo ante el portero para establecer el 0-3, que premió su gran actuación en el segundo tiempo. Los últimos minutos fueron de descontrol pero el Lleida no sufría atrás gracias a un Solbes colosal. De hecho, el Lleida tuvo el cuarto en una transición que Musa, que debutó ayer, definiera a centímetros de la cruceta de volea, aplazando solo unos minutos el éxtasis de la plantilla y la afición azul para celebrar la tercera victoria seguida en Liga.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, destacó que “el equipo ha hecho una gran primera parte pese al cero a cero. Pero es que la segunda ha sido mejor, por eso hoy me voy muy satisfecho con mis jugadores”. El técnico, que ayer cumplía su último partido de sanción, reiteró que “ya dije que después del partido en Olot estábamos yendo a mejor y acercándonos a nuestro juego. Pues creo que en los últimos partidos se ha visto, con las tres victorias seguidas en Liga, que hemos dado un paso adelante”. Marc Garcia destacó el trabajo indicidual de jugadores como Naranjo al declarar que “hay que aplaudir su partido y apreciar toda el trabajo sucio que hace, nos da la vida”. Y también alabó a Solbes, a quien consideró “una apuesta personal”. “Me alegro mucho de su buen momento y ya le tengo dicho que tiene nivel para, al menos, una categoría superior”, añadió. Tuvo palabras de agradecimiento a su cuerpo técnico y añadió, en tono sarcástico, que “Guillem Beltràn (segundo entrenador), tiene el mejor balance de victorias en esta categoría”.

Por su parte, Òscar Rubio confirmó que “estoy en plena forma, siempre trabajo duro para estar bien físicamente y poder dar la talla. El partido de hoy da confianza tanto a los delanteros como a los defensas, que no hemos encajado aún fuera”. Además, el meta Iñaki Álvarez declaró que “un portero debe estar preparado mentalmente para cuando falla, reponerse al siguiente partido”.