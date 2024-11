Lleida y Mollerussa, a pasar ronda en la Copa Catalunya

Publicado por V. PARACUELLOS/M. PERELLÓ Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida y el Mollerussa esperan encadenar hoy en la Copa Catalunya su buen momento en la Liga, después de sus respectivas victorias del domingo. El Lleida visita hoy al Prat (21.00) tras imponerse el fin de semana en el campo del Europa (0-3), en Segunda RFEF, mientras que el Mollerussa visita al Vilafranca (20.00) después de que el domingo ganara 1-2 en el campo de la Montañesa, en partido de Tercera RFEF, resultado que le situó sexto en la clasificación. Ambos equipos leridanos afrontan la quinta ronda de este torneo, en el que debuta el Lleida de Marc Garcia y que, para los de Moha, supone su segundo encuentro tras haber entrado en la cuarta ronda con victoria en el campo del Inter Barcelona (2-4).

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, anunció ayer que hará rotaciones y espera la máxima motivación en los jugadores a pesar de que se enfrentan a un equipo que juega en una categoría inferior. “Estamos en un equipo lo suficientemente importante como para que todos los partidos sean motivantes. Y al que no le motive tiene un problema grave conmigo y con la institución. Es un equipo que va muy bien en la Liga y sería un error que algún jugador no se lo tomara en serio”, señaló ayer en la rueda de prensa previa.Añadió que el objetivo es ganar, “como en todos los partidos, aunque venimos de mucha tralla física y también tenemos que saber jugar con esto”, concluyó.En cuanto al Mollerussa, su entrenador, Moha El Yaagoubi, también hizo referencia a su rival, que juega en una categoría por debajo, en la Lliga Elit. “La diferencia de categorías no significa nada. El Vilafranca es un equipo histórico y tendrá sus armas para intentar ganarnos. Nosotros queremos hacer un buen papel, ponerles las cosas difíciles y pasar la eliminatoria. Nos hace ilusión seguir adelante”, valoró el entrenador del Mollerussa.Moha añadió que piensa que “va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a demostrar lo que sabemos hacer para sacarlo adelante. Eso pasa por generar ocasiones de gol e inquietar al rival para marcar un gol más que ellos y estar en la siguiente ronda”, concluyó.