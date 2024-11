Test del Vila-sana ante su verdugo en la Lliga Catalana

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana tiene hoy (21.00) el primer gran examen en la OK Liga, ya que recibe al Cerdanyola, el equipo que le apeó de la final de la Lliga Catalana hace justo un mes y que viene de tumbar a uno de los favoritos al título, precisamente el vigente campeón, el Palau de Plegamans, al que ya ha derrotado dos veces en un mes (también le ganó en la final de la Lliga Catalana).

El partido tendrá, como es lógico, tintes de revancha por parte de las jugadoras del Pla d’Urgell, si bien su técnico, Lluís Rodero, prefiere quitarle hierro. “No tenemos que pensar en eso, sino en que es un equipo que está en una buena dinámica y que acaba de ganar a uno de los grandes, y eso nos tiene que hacer estar más alerta”, dijo, para añadir: “en esta Liga no te puedes confiar con ningún rival, y si a eso le sumas que nos vencieron en la Lliga Catalana y han ganado dos veces al Palau, aún nos tiene que hacer estar más atentas, así que habrá que salir muy concentradas, sabiendo lo que tenemos que hacer y aprovechando nuestro juego para conseguir el objetivo, que es sacar los tres puntos”.El Vila-sana ha sumado hasta ahora los seis puntos en juego de forma holgada tras ganar a dos de los recién ascendidos, Raxoi (8-1) y Alcalá (1-5), que ocupan las dos últimas posiciones, de ahí que Rodero pida máxima concentración. “Confiadas no saldremos porque llevamos días trabajando en ello. La charla de después del partido en Madrid fue que si queríamos hacer buenos esos tres puntos teníamos que ganar el miércoles al Cerdanyola, y no pensamos en otra cosa que en eso”, comentó, para lanzar un aviso: “Aquí no hay equipos recién ascendidos ni favoritos, cada partido es una final porque los puntos son muy importantes. Esta temporada le tenemos que dar la importancia a cada partido, sea cual sea el rival”, afirmó el técnico en relación a que en esta campaña el campeón saldrá de la Liga regular, ya que no hay play off. No obstante, Rodero aseguró que “lo importante es que nosotros estemos bien. Si estamos bien no me preocupa el rival, pero tenemos que mantener este nivel y cada semana ir mejorando”.