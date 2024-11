Nueva goleada del Vila-sana

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Tercer partido de Liga, tercer triunfo y tercera goleada. El Vila-sana derrotó ayer al Cerdanyola por 6-0 para seguir al frente de la clasificación en este excelente inicio de Liga. Después de ganar la Supercopa, el primer título de su historia, el equipo que entrena Lluís Rodero es el máximo goleador –con 19 tantos– y el que menos ha encajado –solo 2–, tras ganar al Raxoi por 8-1, en la pista del Alcalà por 1-5 y ayer encadenando otra goleada a un Cerdanyola que la pasada jornada venció al Palau de Plegamans y que en la Lliga Catalana ya había derrotado a las del Pla d’Urgell.

Advertidas por estos precedentes, las jugadoras del Vila-sana salieron a por el partido desde el primer minuto. Con una gran defensa y una excelente circulación de bola, muy pronto llegaron las primeras ocasiones, aunque la portera rival, Estela Rubio, se encargaba de desbaratar todas las que creaban las leridanas.Luchi Agudo y Victòria Porta rozaron el gol, con sendos remates en una misma acción ofensiva en el minuto 5 y en el 8, de nuevo Luchi, estrelló la bola la en el poste con un lanzamiento lejano. La campeona del undo, Victòria Porta, ya no perdonó en la siguiente jugada y estableció el 1-0 (9’) en una excelente acción personal.Rozó de nuevo el gol Victòria Porta en el minuto 10, en una acción personal calcada a la anterior, pero esta vez la bola salió fuera. El partido era un monólogo del Vila-sana ante un Cerdanyola desbordado. Pero faltaban más goles para zanjarlo. Pudo marcar de nuevo Victòria Porta con un lanzamiento de penalti, pero erró el disparo. El segundo gol se resistía como pudo comprobar Dai Silva con un lanzamiento al larguero en el minuto 15. En la siguiente acción sí que marcó Dana Antón, aprovechando un excelente centro de Ana Horche, para colocar el 2-0. Y Victòria pudo ampliar la distancia con un lanzamiento que se estrelló en el poste. Así se llegó al descanso, con un dominio abrumador en la pista que no se veía reflejado en el marcador.Al juego arrollador del equipo local le acompañó, nada más iniciarse la segunda parte, el acierto que había faltado en la primera. A los 14 segundos Ana Horche marcaba el 3-0 y un minuto más tarde Victòria Porta hacía el 4-0. Faltaban 23 minutos por jugar y el Cerdanyola apuntaba a que se le harían largos, ya que generaba poco en ataque y en defensa sufría.La décima falta del equipo barcelonés ofreció un lanzamiento directo a Ana Hoche, que lanzó al poste, pero la madrileña no perdonó en la siguiente acción. Recibió un pase largo, se plantó ante la portera rival y la batió con habilidad (5-0, 30’). Hasta el final del partido llegadas continuas de las jugadoras del Vila-sana, que hacían disfrutar a su afición y, en el minuto 40 Flor Felamini estableció el definitivo 6-0.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, se mostraba contento por la victoria ante el Cerdanyola. “Estoy satisfecho de todo el equipo. Hemos tenido una exigencia defensiva alta, que no ha dejado opciones al rival y la circulación de la bola también ha estado muy bien. Nos falta mejorar la efectividad, porque hemos creado muchas ocasiones, aunque después de un6-0 qué se puede decir...”, explicó.

Sobre el hecho de haber encadenado tres victorias en los tres primeros partidos de Liga, apostó por la prudencia. “Hay que ir partido a partido. Antes del partido ya había avisado a las jugadoras. Teníamos delante al Cerdanyola, que nos ganó en la Lliga Catalana y en la jornada anterior venció al Palau de Plegamans, por eso destaco que hemos hecho un buen trabajo y hemos hecho disfrutar a la afición. Ahora toca prepararnos para el partido del sábado en Mataró”, añadió.Sobre la aportación de los nuevos fichajes comentó que “este año tenemos más rotaciones y se está demostrando que no hay titulares ni jugadoras mejores que otras. Somos un buen equipo de diez jugadoras más las dos porteras y hay que competir en los entrenamientos para ganarse el sitio”.