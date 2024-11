Otra exhibición del Barça

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça sigue con su racha de victorias y a ritmo de goleadas tras ganar ayer al Estrella Roja (2-5) en Belgrado, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, para situarse ya en zona de acceso a los octavos de final de la máxima competición continental y en una noche en la que supo desactivar la trampa del ‘infierno’ de Belgrado con actuación destacada del asistente Jules Koundé.

Al Barça le costó algo más de lo pensado desactivar la trampa pero lo hizo a base de trabajo, esfuerzo y constancia. Además de con la habitual puntería ofensiva de los últimos choques. Con doblete de un Robert Lewandowski que está ya acariciando, a un solo gol, el centenario de goles en la ‘Champions’, además de los goles de Iñigo Martínez, Raphinha y Fermín López, este Barça sigue sumando de 3 en 3 y ya está en zona de octavos, en la sexta plaza y siendo el equipo más goleador, con 15 dianas, de la competición.Pero el partido empezó con susto. El Barça venía avisado por Hansi Flick, que dijo que no permitiría otra relajación similar a la de la segunda parte del derbi contra el RCD Espanyol. Y parecieron no entenderlo sus hombres en el arranque del choque, con un gol anulado para el Estrella Roja. Pero, poco a poco, el equipo blaugrana tomó las riendas del choque, empezó a atacar y pronto, tras avisar Lamine Yamal en el minuto 8, en el 13 se adelantó. Y lo hizo a balón parado, con una rosca maravillosa del capitán Raphinha desde la banda izquierda, en una lejana falta lateral, que remató el central Iñigo Martínez. Pero justo antes de la media hora el partido viró. Esta vez el Estrella Roja sí supo romper la línea del fuera de juego y logró el 1-1.Raphinha y Lewandowski acudieron al rescate de un Barça necesitado. El brasileño chutó raso, directo al palo y el rechace fue para el ‘killer’ polaco que puso el 1-2 poco antes del descanso. El Barça tuvo tres buenas ocasiones en los primeros 5 minutos de la reanudación, en las botas dos de ellas de Robert Lewandowski. El polaco marcó en el minuto 53 (1-3). Y para sellar el triunfo y dejar claro que Flick supo cambiarle la cara a su equipo en el paso por vestuarios, Raphinha se sumó a la fiesta tras otra asistencia de Jules Koundé (1-4, 55’).El Barça era el amo y señor del partido. Al Estrella Roja no le quedaban fuerzas para correr hacia la meta de Iñaki Peña porque tenía que achicar agua y cerrar espacios en defensa. Pero el Barça, de nuevo con un Jules Koundé que firmó un particular trío de asistencias, halló el 1-5 gracias a la fe de un Fermín López que entró de refresco y batalló como nadie en Belgrado. En un feudo en el que ya no estaba Pau Cubarsí, al que en una acción fortuita le golpearon la cara y tuvo que abandonar el campo ensangrentado.De ahí al final del partido todavía se pudo ver un gol más, esta vez de un Estrella Roja que se despidió de una mejor manera del encuentro. Este Barça sigue mejorando y sigue avanzando con fuerza. Más allá de LaLiga, que domina con holgura, en esta ‘Champions’ el equipo sabe ganar donde se le obliga a hacerlo, como anoche en Belgrado, y también ganó al ‘coco’ por excelencia que era el Bayern de Múnich. Este Barça, que se gusta y trabaja muy duro con Hansi Flick, está ya con 9 puntos y provisionalmente en la sexta plaza. En zona de acceso directo a los octavos de final.