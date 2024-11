Cubarsí, con 10 puntos en la cara, duda ante la Real

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Pau Cubarsí es duda para el partido de Liga que el Barcelona disputará este domingo en el campo de la Real Sociedad (21.00), después de que en el encuentro del miércoles ante el Estrella Roja (2-5), en Champions, recibiera una patada en la cara por parte del delantero serbio Spajic que precisó que los servicios médicos del club le aplicaran diez puntos de sutura. El club publicó ayer imágenes de su rostro herido, en las que el jugador había escrito “Todo por el Barça”.

El club no hizo público un parte médico, por lo que el defensa central no está oficialmente de baja, pero el técnico Hansi Flick está a la espera de la evolución de la herida para decidir si cuenta con el. Cubarsí recibió un golpe en el rostro en el minuto 67 de partido y abandonó el terreno de juego por su propio pie sangrando abundantemente.Según diversas fuentes, el jugador está dispuesto a jugar el domingo, pero Flick no es partidario de forzar a nadie. El problema para el técnico alemán es que se le acumulan varias bajas en la posición de central. Araujo y Christensen sufren lesiones de larga duración, mientras que Eric Garcia no estará en disposición de volver hasta después del próximo parón de selecciones. Si Cubarsí no estuviera disponible, tendría que ser Domínguez el compañero de Iñigo Martinez en el eje de la defensa. Pau Cubarsí ha jugado todos los partidos oficiales, siempre de titular, excepto ante el Villarreal en La Cerámica.Por otra parte, el Barça de Flick protagoniza el mejor inicio goleador de su historia, con 55 goles en 16 partidos. Supera el dato de la temporada 1950-51, cuando los azulgranas anotaron 54 goles en el mismo número de partidos.