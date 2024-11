El leridano Jastin García, tras debutar en la Champions con el Girona: “he cumplido un sueño”

A veces los sueños se cumplen, incluso los más grandes, y eso es lo que le pasó el martes al leriano Jastin García (Lleida, 15 de enero de 2004), con su debut en la Champions con su equipo, el Girona, en la derrota por 4-0 en el campo del PSV. “Al debutar en Champions sentí que estaba cumpliendo uno de los sueños que tengo desde que soy pequeño, desde que empecé a jugar al fútbol y sobre todo pensé mucho en todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí”, explicaba ayer a SEGRE.

Añade que pensó especialmente en su familia, a la que dejó en Lleida cuando a los 14 años fichó por el fútbol base del Girona. “Para mí dar este paso es un orgullo personal y siempre me he visto con capacidad de jugar en el máximo nivel. Pensé sobre todo en mi familia, que desde que empecé a jugar me han apoyado”.

El debut es un premio a su esfuerzo y trabajo. “Llevo dos lesiones de larga duración en las cuales he pasado por el quirófano, pero ninguna de las dos me ha desenfocado de la meta que tenía de seguir jugando y seguir creciendo como jugador y como persona y cada vez intentar llegar a mayores niveles”.

Recuerda también sus inicios. “Empecé en el fútbol como cualquier niño, jugando en la calle con amigos en el parque, con mi padre, mi hermano pequeño. Desde los 2 o 3 años que siempre iba con una pelota por la calle o donde fuera que iba con mi familia”. Sobre su marcha de Lleida, donde jugó en el FIF y el Lleida Esportiu, explica que “sí, había riesgo, tenía 14 años, iba a vivir una aventura. obviamente el fútbol es lo que mas quería y mas quiero del mundo y evidentemente hay riesgo, porque uno nunca sabe como van a ir las cosas fuera de tu zona de confort. Llevaba toda mi vida en Lleida, estudiando, jugando al fútbol y no fue nada fácil la decisión de irme tan joven”.

Hijo de padre caboverdiano-portugués y madre española, ya ha debutado en Primera y es internacional Sub’20 con Portugal y dice que añora a su familia. “El sacrifico más grande, con diferencia, ha sido y es estar lejos de mi familia. Al estar lejos de casa me estoy perdiendo la niñez de mis hermanos, no los estoy viendo crecer, y siento que no puedo pasar todo el tiempo que quiero con mis padres. Pero al final sí que es por una causa grande, ellos están orgullosos del camino que he decidido tomar”.

Todavía le quedan sueños por cumplir en el mundo del fútbol. “El primer objetivo que tengo es tener continuidad y no lesionarme más, ya que he estado casi un año sin competir, pero a largo plazo uno de mis sueños seria ganar alguna competición importante, como la Champions o el Mundial”.

Agradece al Girona la oportunidad que le están dando: “El Girona me lo ha dado todo. Los primeros meses, siendo tan joven, fueron difíciles personalmente, ya que no acababa de encajar, pero me acogieron muy bien. Me han dado la oportunidad de estar en el primer equipo y les voy a estar eternamente agradecidos”, concluye.