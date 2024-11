“Me preocupo más por seguir mejorando que por ganar”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta la visita de mañana al Baskonia más preocupado “por seguir mejorando que por ganar”, pese a las tres victorias consecutivas con las que llega el equipo. “El objetivo es que el equipo compita todos los partidos y cada día ser mejores en aspectos concretos”, reiteró una vez más el técnico leridano, aunque sí que reconoció que “evidentemente ganar te ayuda a crecer más rápido porque te da confianza”.

Pese a admitir que Baskonia “es un equipo superior a nosotros y es favorito”, dejó claro que “cada partido es una historia y nosotros saldremos a intentar ganar, sin miedo”. “Allí han ganado el Andorra y el Joventut y nosotros trataremos de hacer lo mismo, aunque sabemos de la dificultad que tiene”, añadió. Sobre el conjunto de Pablo Laso, indicó que “es un equipo con mucho talento y que se está conociendo aún, porque tienen a siete jugadores nuevos”.Además, también apuntó que “el camino es muy largo y hay que tener mucha calma”. En esa línea dejó claro que, pese a encadenar tres victorias, “si hay un exceso de euforia la Liga nos pondrá rápido en nuestro sitio. Si pensamos que somos los más guapos estamos cerca de perder. Hay que tener claro que somos un recién ascendido, que nuestro objetivo es la permanencia. Entiendo que la gente tenga ilusión y nosotros vamos a intentar luchar en cada partido, pero hay que saber cual es nuestro papel en la competición”.El técnico también habló sobre la clasificación, en la que el Hiopos Lleida tiene dos victorias de margen respecto al descenso. Apeló a la calma y dijo que “está bien tener este margen, pero no es decisivo porque aún es muy pronto”. “Hay que centrarse en que el equipo progrese y no tanto en los resultados”, sentenció.Encuentra también reconoció que “creo que Johnny Hamilton no estará disponible para una convocatoria hasta después de las ventanas” y dijo que “sé que hay conversaciones para incorporar a un jugador”, aunque no desveló el nombre, el del base islandés Elvar Fridriksson, actualmente en el Maroussi griego y con el que se está negociando su incorporación, tal y como adelantó ayer SEGRE.

El Barça supera al Baskonia en la Euroliga (91-68)

El Barça derrotó ayer al Baskonia (91-68), en partido de la Euroliga, en el que el conjunto azulgrana dominó en el marcador desde el salto inicial, impulsado por la consistencia defensiva, el acierto en el tiro (12/23 a 8/27 en triples) y la intensidad, que le permitió superar en capturas al equipo más reboteador de la Euroliga (35 a 34). El Baskonia será mañana el rival en la Liga del Hiopos Lleida.Con la lección aprendida de la derrota del 20 de octubre en la Liga Endesa (89-93) frente a los de Pablo Laso, el Barça sigue en la zona alta de la tabla.