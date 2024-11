Un derbi sin precedentes

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Pons Lleida y Lleidanet Alpicat disputan este mediodía (12.15) en el Onze de Setembre un partido sin precedentes. Será la primera vez en la historia de cualquier deporte que dos equipos masculinos de Lleida se enfrenten entre sí en una máxima categoría, algo que sí había ocurrido entre conjuntos femeninos, también de hockey sobre patines, cuando hace dos temporadas el Vila-sana y el Alpicat coincidieron en la OK Liga.

Será un duelo en el que los de Edu Amat llegan situados en la zona de play off y los de Jordi Expósito, con un partido aún pendiente con el Alcoi, como colistas y en busca de la primera victoria en la OK Liga. Los dos técnicos destacaron el componente emocional de un derbi. “Somos conscientes de que es un partido histórico, pero esto es más para la afición, el entorno y la provincia, porque es una fiesta del hockey leridano, pero para nosotros no deja de ser tres puntos que son importantes si queremos estar en la zona de arriba”, señaló Amat. Expósito, por su parte, destacó que “tengo muchos jugadores de la provincia en el equipo que nunca han tenido la oportunidad de jugar la OK Liga con el Lleida, a pesar de creerse con el derecho y el nivel para hacerlo, y mañana –hoy– podrán hacerlo. Esperemos que lo vivan de forma pasional y podamos sacar algo positivo”.El técnico listado no se fía de la posición que ocupa el Alpicat, y más siendo un partido de rivalidad local. “La necesidad que tiene de puntos y la motivación extra que supone un derbi histórico les hace ser un rival aún más peligroso. Tenemos que controlar nuestro partido y aislarnos de todo ello. Jugamos en casa y tenemos que ser protagonistas”, indicó. El entrenador del Alpicat, que recupera a Mats Zilken, otorgó el papel de favorito al Llista. “Somos conscientes de que estamos abajo, pero también de que el trabajo se está haciendo bien. Si hubiéramos logrado algún gol más en cualquier otro partido ahora tendríamos más puntos. El objetivo es hacer un buen partido y por qué no soñar con sacar esta primera victoria en la pista del Llista, que nos daría mucha moral”, aseveró Expósito, que tiene claro dónde podría estar la clave del partido. “Los dos equipos estamos muy bien en defensa y creo que la clave podría estar en la eficacia en ataque”, apuntó.Los capitanes respectivos, ambos leridanos, también destacaron la importancia del primer derbi. “Es un privilegio para nosotros poder jugar un derbi, pero también tiene que ser un orgullo para la provincia que se pueda dar, que confirma el buen trabajo que se está haciendo”, destacó el listado Jordi Badia, que hoy actuará de capitán ante la baja por lesión de Sergi Duch. Su homónimo en el Alpicat, Joan Ramon Serret, comentó que “hay que remarcar el valor que tiene este derbi para el hockey leridano, que tiene mucho mérito, y lo afrontamos con muchas ganas y con la intención de sacar los tres puntos, sabiendo que el Llista parte como favorito”.Por otra parte, el partido de hoy será doblemente especial para David Ballestero, jugador del HC Alpicat que por primera vez se enfrentará al Pons Lleida, del que es su preparador físico. “No queremos tenerle que aguantar la semana que viene que nos ha ganado”, apuntó entre risas Edu Amat.