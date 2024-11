Derrota con polémica

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona perdió (1-0) anoche en su visita a la Real Sociedad, mérito sin duda del gran partido ‘txuri-urdin’, que se reivindicó frenando a la máquina de Hansi Flick. No obstante, no se había llegado al cuarto de hora de partido cuando Lewandowski creía haber festejado su décimoquinto gol en la Liga. Pero el VAR determinó que ese tanto no subía al marcador del Reale Arena ante el enfado del delantero polaco. Y del Barça. La Real Sociedad, como es lógico, festejó la decisión del colegiado cuando señaló el fuera de juego que le marcaban desde el sistema semiautomático que destacó la posición ilegal milimétrica del ‘nueve’ azulgrana. Los azulgrana jugaron sin Lamine Yamal, que fue desconvocado a última hora por molestias. Es la segunda derrota del Barcelona en lo que va de Liga y la primero en la que se queda sin marcar.

El equipo vasco abrió el marcador pasada la media hora con Sheraldo Becker. Fue el Barça el que falló atrás en el gol, con un balón de Iñaki Peña sin destino y un resbalón de Pau Cubarsí y la Real, con un Take Kubo desatado, no lamentó las buenas ocasiones que tuvo para sentenciar. Alguacil lo logró, encontró la manera de castigar la defensa adelantada del técnico alemán, e hizo daño con Becker entrando desde segunda línea. Además, en defensa, la Real se dejó la piel para controlar a un Barça mucho menos productivo de lo que venía siendo. La baja de última hora de Lamine Yamal, por un golpe que venía arrastrando desde la Champions contra el Estrella Roja, metió más gente por dentro, con Fermín, y menos profundidad.Tras 29 goles en los últimos siete partidos desde su derrota ante Osasuna, el líder de la Liga, que da opción a Real Madrid a acercarse, a seis puntos con un partido más, se lamentó en exceso de la que no subió de Lewandowski. El olfato del polaco apareció una vez más, pero su bota le traicionó. Empezaba entonces a llover en San Sebastián y a la Real iba con pinturas de guerra.Take Kubo, in crescendo esta campaña, dio salida y aire a los suyos, aunque el gol llegó antes incluso que el fútbol, con Becker con el antídoto para no caer en fuera de juego como tantos otros lo hicieron antes contra el Barça. El japonés dejó media docena de grandes jugadas pero el segundo local se resistió, sobre todo en una gran combinación que desaprovechó Mikel Oyarzabal.Perdonó la Real y lo volvió a hacer a los pocos segundos de la reanudación, por medio de Becker. El Barça sin duda no parecía temible y la acumulación de errores dio aún más energía a los de Alguacil. Cubarsí rozó el poste en un cabezazo y los catalanes vivieron de los destellos de Dani Olmo, refuerzo al descanso, pero en general mereció ganar el equipo vasco.

Los azulgranas echaron de menos la inspiración del joven delantero, que no fue convocado por molestias

El Barcelona, poco inspirado, creó poco peligro en el área txuri urdin, algo inusual en este nuevo Barça de Hansi Flick, mientras que la Real, con un derroche físico descomunal, puso contra las cuerdas a los azulgranas con algunos contraataques.Casi en propia puerta de Zubimendi llegó el tanto azulgrana, pero la Real resistió, con cuatro cambios de golpe, ante un Barça que echó de menos a Lamine y que encontró su criptonita ‘txuri-urdin’. Los de Alguacil cumplieron con su objetivo de reivindicarse, de momento ya con la zona europea a tiro en la tabla, mientras los de Flick se van al parón por selecciones con la euforia rebajada.

El Girona venció ayer al Getafe por 0-1 con un solitario gol de Yangel Herrera en el minuto 42 en la única ocasión de peligro que hubo en el partido.

Ambos equipos disputaron un encuentro muy igualado en el que no hubo grandes ocasiones. De hecho, el único disparo a portería del duelo fue el gol que convirtió Yangel Herrara para darle la victoria a los suyos (0-1) y colocarse así en la novena posición de la tabla, después de encadenar su segundo triunfo consecutivo.

“Le dije al árbitro que era una mala decisión”

Hansi Flick dijo sobre el gol anulado a Lewandowski que “le he dicho al árbitro que era una mala decisión, pero no es su culpa y lo sé. Eso es todo lo que puedo decir”. El técnico azulgrana admitió, no obstante, que “no ha sido nuestro día. Tenemos que aceptar este resultado, ellos han jugado con decisión. Está claro lo que hemos visto y no hay excusas, no hemos creado suficientes ocasiones”. Sobre Lamine dijo: No estoy seguro de que esté de vuelta tras el parón internacional”.

Tres lesionados graves de rodilla esta jornada

El defensa del Leganés Enric Franquesa se perderá casi con seguridad el resto de la temporada al confirmarse ayer una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, después del partido contra el Sevilla. El catalán sufrió el mismo mal destino este fin de semana que Eder Militao, del Real Madrid, y Ilias Akhomach, del Villarreal, también lesionados de gravedad en la rodilla esta jornada.

Insultos racistas a un jugador del Santander

El Racing de Ferrol expresó en un comunicado su rechazo a “las conductas racistas en A Malata” en el duelo de ayer contra el Racing de Santander, en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, donde fue ya identificada una persona por la Policía. El comunicado del Racing de Ferrol hace referencia a los insultos racistas que se escucharon desde la grada hacia Lago Junior, jugador visitante.