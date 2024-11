La Ruta Solidària Down Horta, con 300 participantes

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Down Lleida y Granja Pifarré organizaron ayer la tercera edición de la Ruta Solidària Down Horta, una caminata que reunió a cerca de 300 participantes con el objetivo de promover la inclusión social y la solidaridad con la comunidad. La cita, que se ha consolidado en el calendario de rutas de otoño, recaudó fondos para los proyectos que lleva a cabo Down Lleida en apoyo a niños y jóvenes con capacidades diversas. El evento, que tuvo lugar en un entorno natural de la Horta de Lleida, contó con un itinerario de 3,5 kilómetros con la forma del símbolo del infinito. La ruta se inició y concluyó en la Granja Pifarré, siguiendo caminos de la Horta con poco tráfico de vehículos para garantizar la seguridad y accesibilidad de los participantes. Durante el recorrido, se instalaron cinco puntos con códigos QR, a través de los cuales se podía acceder a información sobre el patrimonio histórico de la zona, como la historia del Batlle dels Templers y los orígenes de los nombres de las partidas de la Caparrella y la Mariola. La Granja Pifarré acogió después de la caminata solidaria una jornada lúdica, con música por parte de los DJ de Down Lleida, un recital poético y una clase de zumba a cargo de Urban Dance.