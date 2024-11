El Hiopos Lleida se queda a un paso de asaltar el Buesa Arena del Baskonia

Publicado por Xavier Pujol/D. TEJEDOR Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida estuvo muy cerca de dar la campanada en Vitoria y asaltar un Buesa Arena que enmudeció por momentos cuando Luka Bozic tenía tres tiros libres a cuatro segundos del final que podían llevar el partido a la prórroga. Y eso después de que los de Gerard Encuentra se levantaran de un parcial en contra de 35-15 en el tercer cuarto gracias en gran parte a los triples de Edo Muric y la enorme competitividad que siempre destila el cuadro leridano. Pero al final no hubo proeza. El croata erró el primer tiro libre y el tercero, que debía lanzar a fallar para intentar capturar el rebote y tener así la opción de forzar el tiempo extra o, incluso, de ganar, lo metió, desvaneciéndose así toda posibilidad de victoria (100-99).

Los dos equipos comenzaron el partido muy desacertados, sobre todo en el lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75, algo que cambiaría con el paso de los minutos, y con pérdidas no forzadas que hicieron que el marcador se mantuviera en guarismos bajos y ajustados (7-7, m.4). El Hiopos empezó a entonarse y antes de llegarse al final del primer periodo logró una renta de ocho puntos (11-19, m.8) gracias a su acierto ofensivo, con Bropleh como estilete con seis puntos seguidos. Howard, el hombre del partido con sus 38 puntos y ocho triples, cogió el mando y con un triple y un tiro libre redujo las diferencias a cuatro tantos (15-19), que quedaron en solo dos (19-21) después de un triple de Sedekerskis desde media pista y sobre la bocina.La jugada no hizo mella en los leridanos, que arrancaron el segundo asalto muy enchufados, sobre todo Hasbrouck. El de Washington entró en combustión y con dos triples lideró un parcial de 3-15 que dio a su equipo la máxima ventaja de todo el partido, 14 puntos (22-36). Mucho tuvo que ver en ese despegue Pierre Oriola, muy activo durante todo el partido, anotando y dando muchas segundas opciones gracias a su dominio en el rebote ofensivo (acabó con 10 capturas, 7 en ataque).El Hiopos logró mantener la ventaja por encima de la decena de puntos durante muchos minutos (35-46, m.18), con Oriola forzando jugadas de 2+1 y Bropleh asumiendo los tiros calientes. Pero un arreón final del Baskonia, liderado cómo no por Howard, con la colaboración de Forrest (entre ambos firmaron 26 de los 28 puntos de su equipo en este segundo periodo), el marcador se apretó al máximo al descanso (47-48).En el tercer asalto los vitorianos le dieron la vuelta al partido ante un Hiopos que se vino abajo por momentos. Aguantó de primeras con un parcial de 0-7 (47-55) en solo 58 segundos con dos triples de Muric y Hasbrouck y un tiro libre del de Washington por la técnica señalada sobre Moneke por protestar al final del segundo cuarto. Pablo Laso tuvo que parar el partido de inmediato (47-55) y a partir de ahí el duelo se tiñó de azulgrana. Howard volvió a tomar el mando de las operaciones en ataque y desarboló a la defensa leridana, que no daba con la tecla para parar la sangría anotadora del base de Nueva Jersey. Hasta cuatro triples anotó en este cuarto la estrella del Baskonia ante el delirio de su afición, que después de muchos minutos veía como su equipo volvía a dominar el marcador (67-66, m.26). El parcial se hizo aún mayor y acabó siendo de 35-15, con triple final de Howard sobre la bocina que situaba a su equipo 12 puntos arriba (82-70).El partido tenía visos de romperse, más si cabe porque la desventaja creció hasta una máxima de 16 (89-73) que obligó a Encuentra a pedir tiempo muerto. Pese a que Hasbrouck perdió el balón nada más reanudarse el juego, el Hiopos no se rindió y poco a poco fue recortando las diferencias. Apareció la intensidad de Villar, los puntos de Paulí y Bozic y, sobre todo, los triples de Muric (7 de 11 ayer), todo para situar el 98-97 a 25 segundos del final. Howard firmó el 100-97 y faltando solo 4 segundos, Bozic sacó tres tiros libres que hubieran forzado la prórroga, pero el croata no estuvo astuto.