Sufrido triunfo del Artesa

El Artesa de Segre consiguió una importante victoria, luchada y sufrida ante el Turó Peira, un rival directo en la lucha por eludir las plazas de descenso de categoría al final de temporada, al que derrotó por 2-1, después de remontar un gol inicial de los barceloneses.

Los visitantes, un equipo correoso que nunca dio un balón por perdido, no tuvieron apenas ocasiones para marcar durante una primera parte que se mantuvo muy igualada y en el que el ataque del Artesa sí gozó de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero finalmente ninguna de las dos pudo acabar en gol. Con el empate inicial se llegó al descanso y tan solo iniciarse el segundo tiempo un error defensivo local acabó con el balón en los pies de Torres, que remató para batir a Albert Marbà ante la alegría de la afición del Turó Peira presente en las gradas del Municipal de Artesa de Segre. Corría el minuto 47 y aún quedaba mucho tiempo para la reacción de los hombres de Pau Prior. Esta llegó a partir del minuto 55. En el 68, un claro derribo de Álex Guardia en el interior del área del Turó Peira no fue castigado con penalti por el colegiado, que seguía el juego de lejos la jugada. El Artesa no se amilanó y siguió luchando por el empate. En el minuto 84, un rápido contraataque del conjunto local, iniciado por Albert Marbà, terminó en los pies de Nico Aires, que marcó el 1-1 con un fuerte disparo cruzado que se coló en la portería rival. El Artesa no se dio por satisfecho con el empate y continuó buscando otro gol que le diera los tres puntos. Con el tiempo a punto de consumirse, un minuto antes del pitido final, una buena jugada de ataque local fue culminada con el 2-1 por Sanz, que daba el premio de los tres puntos al conjunto local y antre la desesperación de los de Nou Barris, tras un disputado y sufrido encuentro.El triunfo hace que el Artesa suba dos plazas en la clasificación y ahora ocupa la decimotercera posición, a un solo punto del Turó Peira y a dos del Pirinaica.La próxima semana el Artsea de Segre viajará a Balaguer para disputar el derbi de Primera Catalana de la Noguera.

El Balaguer sumó un buen punto en su visita al Singuerlin (0-0). Los de Josete empezaron muy bien y tuvieron una buena ocasión para marcar en el primer minuto de juego, que no fructificó. La primera parte del partido fue de juego directo, con muchos duelos en el centro del campo, pero sin peligro en las áreas, aunque el Balaguer reclamó un posible penalti por manos dentro del áreaque el árbitro no señaló. Por su parte el Singuerlin basó sus opciones de ataque en balones colgados buscando que no inquietaron demasiado a Peguero. En el minuto 30, Morera, del Balaguer recibió un fuerte golpe en la cabeza. Fue sustituido y trasladado a un centro hospitalario de Barcelona donde le realizaron las pruebas necesarias y tras ellas recibió finalmente el alta médica.

En la segunda parte, el técnico local introdujo algunos cambios que le dieron más mordiente a su equipo en ataque pero el Balaguer, que también tuvo su ocasión para marcar y llevarse el partido, supo defenderse con orden y mantener imbatida su portería hasta el final.

El Juneda cayó derrotado (1-2) ante el Natació Terrassa. Los de Crístian Méndez merecieron mejor resultado vistas las ocasiones de gol de las que dispusieron y la actitud demostrada en el campo. El juneda tuvo la primera ocasión en los pies de Oriol Masbernat en el minuto 10 pero su disparo salió rozando el larguero. Rodríguez, en el 20, tuvo otra buena oportunidad que también se perdió por alto. El Terrassa tuvo su primera ocasión en el minuto 30, pero Purroy atajó el remate de Bello. Oriol Masbernat lo probó de nuevo en un disparo que salió demasiado cruzado en el 32. En un contraataque del Terrasa poco antes del descanso llegó el 0-1.

Al inicio de la segunda parte el Juneda volvió a estar cerca del gol en sendas ocasiones desprovechadas. En el 56 Piñot marcó el 0-2, y eso afectó la moral local, que pese a todo trató de acercarse en el marcador y lo logró con el gol de Oriol Masbernat en el 70 (1-2).

Pau Prior: “Hemos creído, hemos luchado y hemos merecido ganar”

Al finalizar el encuentro, el entrenador del Artesa de Segre, Pau Prior, se mostró satisfecho por el resultado y dijo que “Era importante sumar los tres puntos hoy ante este equipo, que presiona mucho, y que si se le quiere ganar, hay que trabajar sin descanso y creer en la victoria hasta el final”. Sobre el trabajo de sus jugadores, puntualizó: “Nosotros hemos creido, hemos luchado y al final hemos tenido el premio que merecimos”. Prior añadió, para finalizar: “Si queremos seguir en esta categoría hay que luchar mucho y trabajar hasta el final de cada partido”.