Márquez pilotará la Ducati oficial el próximo martes

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, desveló en una entrevista para ‘GP One’ detalles del test de MotoGP que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya el próximo martes 19 de noviembre y dijo que Marc Márquez se estrenará como piloto oficial de Ducati y probará la moto de este año y la de 2025. Y es que este fin de semana, la temporada de MotoGP 2024 llegará su fin en el circuito barcelonés. La última prueba del Mundial debía disputarse en Valencia, pero las consecuencias del paso de la dana por la Comunitat Valenciana obligaron a buscar un nuevo escenario para el desenlace del campeonato. Por tanto, el trazado de Montmeló también será la instalación que acogerá el primer test de MotoGP 2025.

Pirro apuntó que cree que Marc Márquez se tomará el test “con calma. También tendrá la Desmosedici GP24 (moto que este año han pilotado Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini y Franco Morbidelli) y probará ambas, junto a la GP25. Espero que se suba y diga: ‘Está bien, todo está un poco mejor’. No irá medio segundo u ocho décimas más rápido, no espero revoluciones ni cosas especiales”, dijo el italiano.

Sobre la nueva Ducati de 2025, Pirro señaló: “Hemos arreglado algunas cosas para Pecco. Así que puede que tenga algunas características que vayan en la dirección de rompedores como Bagnaia y Márquez”, confesó el piloto probador.

Por otra parte, tanto Valentino Rossi como Casey Stoner consideran que la decisión de Ducati de elegir en su día a Marc Márquez y no a Jorge Martín no fue justa. Rossi, que no pierde la ocasión de atizar a Márquez cada vez que puede, comentó al ser preguntado al respecto en GP Racing: “Pensé que Martín estaría vestido de rojo el año que viene. La elección de Márquez es una broma”.

Stoner, por su parte, dijo que “Marc habría podido tener una moto oficial en otro equipo. No creo que sea justo haberlo elegido en lugar de Martín, que ha demostrado de lo que es capaz”.