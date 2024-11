Baño antes del Clásico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça goleó al St.Pölten austríaco por 7-0 en la tercera jornada de Liga de Campeones para recalar de nuevo en la segunda posición del Grupo D y ponerse a punto para el Clásico ante su eterno rival, el Real Madrid, al que visitará este sábado. El partido fue especial para la leridana Alba Caño, que hizo su estreno oficial en la Champions. La de Puiggròs, ex de la EF Garrigues y AEM, ya había debutado con el primer equipo en Liga, concretamente en noviembre de 2022, en un partido ante el Levante Las Planas en el que jugó 45 minutos, pocos meses después de proclamarse campeona de Europa Sub-19 con la selección española.

El Barça tardó 32 minutos en abrir la lata pese a dominar plácidamente el partido ante un cuadro austríaco muy mermado en defensa, pero cuando lo hizo consiguió un póker en 10 minutos y se fue al descanso con la manita en el marcador y el choque más que sentenciado. El primer gol, obra de Pajor, venía cociéndose desde el principio aunque se resistió, en parte por las rotaciones, pero sobre todo por el conglomerado de futbolistas en área propia del combinado de Celia Brancao, que permaneció en bloque bajo todo el partido y con una línea de cinco detrás.

Pero cuando llegó el primero, la resistencia visitante cayó y las azulgranas anotaron otros cuatro en apenas siete minutos que liquidaron el duelo. La segunda parte no tuvo apenas historia, al margen del debut de Alba Caño, que esta temporada alterna el filial con el primer equipo.

Deco pide explicaciones porque asegura que “estamos perdidos”

El gol anulado a Lewandowski a instancias del VAR sigue suscitando mucha polémica. Ayer el director deportivo azulgrana, Deco, después de dejar claro que la derrota no viene por esa acción, pidió explicaciones. “Hay algo que nos tendrían que explicar. ¿Por qué es semiautomático? Yo estoy perdido. Todavía no sé si las botas eran amarillas, negras… No queremos ir por ahí porque no queremos ir con excusas, pero hay una pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el error, si hay un error? Si no, no pasa nada, pero algo tienen que explicar porque estamos un poco perdidos en lo que es el semiautomático, si hay influencia del VAR, si el árbitro no puede hacer de verdad nada”, comentó en una entrevista a Mundo Deportivo el luso, que añadió: “más que quejarnos y decir que el Barça ha sido perjudicado, lo que nos gustaría es entender. Sería bueno para que no vuelva a pasar”.