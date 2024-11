Sucumben tras el descanso

El Alpicat tuteó al Liceo en una primera parte en la que se adelantó en el marcador y estrelló tres bolas en el poste, pero acabó sucumbiendo ante el potencial de uno de los “grandes” de la OK Liga, que le dio la vuelta al marcador antes del descanso, para sentenciar el encuentro (1-5) en una segunda parte en la que no dio ninguna opción a los del Segrià.

El equipo gallego llegaba aAlpicat herido, con tres derrotas en seis partidos que le han alejado de la cabeza de la tabla y advertido de un rival que, si bien todavía no conoce la victoria en la Liga, ha sumado tres empates ante rivales de nivel, como el Caldes, Reus y, el pasado domingo, el Pons Lleida, en el histórico derbi leridano. De salida, el equipo de Jordi “Sito” Expósito sorprendió al de Juan Carlos Copa que, durante muchos minutos, llegó a mostrarse visiblemente incómodo sobre la pista del pabellón Antoni Roure.

Aunque el Liceo intentó imponer su ritmo, se encontró con dificultades para llegar a la portería defendida por Xavier Bosch y las primeras ocasiones fueron para el Alpicat. Miquel Serret solo necesitó un minuto para poner a prueba a Martín Rodríguez y, en el minuto 3, Iago Vázquez estrelló un lanzamiento en el poste, al querespondió César Carballeiracon un excelente remate que se encontró con una gran parada de Xavier Bosch.

El premio a la valentía y el atrevimiento de los leridanos llegó con el 1-0, marcado por Iago Vázquez con un gran remate. Pero la suerte no acompañó al equipo local, que apenas pudo mantener esta ventaja durante unos segundos, ya que en la primera acción de que dispuso el Liceo, César Carballeira estableció el empate con un remate que superó a Bosch.

El gol no afectó al Alpicat, que mantuvo su apuesta para buscar su primer triunfo de la temporada ante un rival de un gran nivel. Tuvo ocasiones el Alpicat para volver a marcar, pero los remates de David Ballestero en el minuto 11 y de Jan Munné en el 13 se estrellaron en los postes de la portería gallega. En cambio, en el minuto 19, Nil Cervera, con un remate lejano, imparable para Xavier Bosch, ponía el 1-2 en el marcador. Esta vez el Alpicat sí que acusó el golpe y, a menos de tres minutos para que llegara el final de la primera mitad, Martín Ciocale marcó el 1-3 con el que se llegó al descanso.

El Alpicat afrontó la segunda parte con un plan, recuperar el control del juego, seguir siendo peligrosos en ataque y buscar un segundo gol que les metiera de nuevo en el partido, dado que tenía muchos minutos por delante y las sensaciones de la primera habían sido excelentes. Pero el Liceo dinamitó el plan en pocos minutos. Ciocale volvió a golpear la moral del equipo local con un 1-4 (29’) que elevaba el objetivo del Alpicat a la categoría de gesta. Y el equipo gallego, a esas alturas, ya se sabía superior y había cerrado todas las posibles vías de acceso de los leridanos hacia su portería.

Con más corazón que fe, el equipo de Sito Expósito intentaba poner en apuros al meta gallego, pero las contras del Liceo eran peligrosas y el acierto seguía lejos del punto de mira de los leridanos. En el minuto 34 el Alpicat tuvo su mejor ocasión con un doble remate de David Ballestero y de Marc Vázquez, que el meta visitante desvió con acierto.

El arbitraje tampoco ayudó. Algo permisivo con los gallegos y puntilloso con los locales, llegó la décima falta del Alpicat. Franco Ferruccio erró el lanzamiento, pero los leridanos seguían necesitando un gol que no llegó. Sí que volvió a marcar el Liceo, que anotó el 1-5 con un lanzamiento de Nil Cervera en el 47, que cerraba un marcador demasiado abultado para los méritos que hizo el Alpicat.

En entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, lamentó que la buena primera parte de su equipo no tuvo el premio que merecían. “Creo que la primera parte nuestra ha sido muy buena. El 1-0 hacía justicia a lo que estaba pasando en la pista y después ellos han conseguido empatar muy rápido, pero creo que nosotros no nos hemos resentido demasiado, hemos generado muchísimo, el Liceo estaba muy incómodo, hemos hecho tres postes y en nuestro mejor momento han marcado en una contra el 1-2. Aquí sí que nos hemos quedado un poco tocados y nos ha caído el 1-3, que nos ha hecho mucho daño, porque además ha sido un regalo nuestro. En la segunda parte ya nos ha costado muchísimo, hemos salido con la idea de ir poco a poco a ver si marcábamos el segundo gol y les hacíamos sufrir, pero ellos e la primera que han tenido han hecho el cuarto y aquí ya hemos tirado de corazón y no hemos tenido opción”, explicó.

Reconoció que a medida que aumentaba la diferencia el equipo lo acusaba. “Ha habido un momento que mentalmente nos ha costado. Es que realmente en la primera parte hemos tenido muy poco premio para el juego que hemos hecho y eso a los jugadores les ha pesado, pero es que tenemos que saber contra quien estás jugando, todo un Liceo. En la primera parte hemos sido superiores pero el marcador no lo ha reflejado. No hemos sabido hacer el partido que nos interesaba”, concluyó el técnico.