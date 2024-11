El CB Bellpuig apuesta por la psicología en el deporte

Cada vez más los clubes y los deportistas cuidan la salud mental tanto como los aspectos físicos y técnicos. El Club Bàsquet Bellpuig cuenta por segunda temporada con un psicólogo deportivo que imparte charlas a jugadores, técnicos y familias ya que, como explica el presidente del club, Sergi Martí, “es una figura que tendría que estar en todos los clubes”, independientemente de si son grandes o pequeños o compiten en deporte profesional, amateur o de base.

“La pasada temporada decidimos incorporar al psicólogo Pol Sellés y hemos continuado en esta porque todos estamos muy contentos y se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos. Queríamos ayudar a los entrenadores a gestionar situaciones o conflictos con los jugadores, también a estos y también a las familias, porque muchos conflictos en la grada son por culpa de los padres”. El CB Bellpuig tiene 17 equipos con 200 jugadores y un sénior masculino en Primera Catalana y un segundo sénior y el femenino en Primera Territorial.

Pol Sellés, de 36 años, es psicólogo deportivo y profesor de educación física y coincide con Martí que “la nuestra es una figura importante en el deporte”. Ve que en los jugadores aparece “la frustración, o porque no juegan o porque no aciertan. Hay mucho miedo al error, cuando es algo que forma parte del deporte”. Los entrenadores necesitan “herramientas para saber gestionar situaciones adversas o de gestión de grupo”, mientras que las familias pueden confundir su papel. “No tienen que hacer de entrenadores, porque no es un rol adecuado para ellos. Hay que hacerles ver que su papel de padre y madre es muy importante para el desarrollo de sus hijos”, añade.

Explica que “nos marcamos objetivos equivocados, porque lo importante, más que ganar, es pasarlo bien y desarrollarse como jugador. Si te centras solo en ganar es cuando aparece el estrés o la frustración”y defiende que “el trabajo psicológico, tanto en el deporte como en la vida, no tiene que ser solo cuando hay un problema. Tiene también un aspecto de prevención y formación” y celebra que cada vez más deportistas de élite admitan que tienen problemas de salud mental, porque “normaliza” este trabajo tan importante.