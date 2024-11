Reacción tardía

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu vio cortada ayer la racha de tres victorias seguidas en su visita a Canarias, donde encajó la tercera derrota de la temporada (69-63) más por deméritos propios que aciertos del rival. Y es que los 26 balones que perdió –nueve más de los que acostumbra– y los 16 rebotes ofensivos que concedió fueron demasiada ventaja para un Gran Canaria que estuvo más intenso y entonado en el tiro, sobre todo en el tramo final del tercer cuarto y el inicio del último.

El partido comenzó con muchas imprecisiones por ambos equipos, que desperdiciaron buena parte de sus ataques durante los primeros minutos fruto de la precipitación y de la mala selección de lanzamiento. El Cadí logró serenar algo su juego y mandar durante unos instantes en el marcador, pero dos triples de Burani y otro de Toussaint invirtieron la tendencia y fueron las canarias las que llegaron con ventaja al final del primer periodo, pero por un exiguo 18-17 gracias en parte a la aportación de Svetlikova bajo el aro.

La base de Riuprimer jugó sus primeros minutos pero evidenció falta de ritmo tras un año sin competir

El segundo periodo comenzó aún peor, con muchos errores, sobre todo del cuadro leridano, que tras retomar el mando con tres puntos de renta (18-21), encajó un parcial de 8-2 que obligó a Isaac Fernández a parar el partido (26-23, m.17). Dos minutos antes había debutado Laia Raventós, abriendo así su segunda etapa en el Cadí, y fue precisamente un triple de la base de Riuprimer el que sirvió para reducir una máxima desventaja que había sido de cinco puntos (28-23). Las urgelenses ya habían perdido doce balones y las canarias estaban dominando ambas zonas, sobre todo la ofensiva, con 13 capturas que les dio segundas y hasta terceras opciones, si bien su acierto, sobre todo de dos puntos, era bajísimo (un 25%). Eso hizo que la diferencia fuera mínima y el Cadí llegara al intermedio muy vivo (31-30).

Tras el paso por los vestuarios, las de Isaac Fernández reaccionaron y en tres acciones, dos de ellas de contraataque, remontaron el marcador con un parcial de 3-7 (34-37). Pero poco duró la alegría, ya que el conjunto canario, con la exurgelense Claudia Contell como líder –anotó 10 puntos en este cuarto–, sacó provecho de las pérdidas y de la mala selección de tiro del rival para endosarle un parcial de 19-3 en apenas seis minutos que le permitió alcanzar una máxima ventaja de trece puntos al final del periodo (53-40). Ni las rotaciones que intentó Fernández le sirvieron para reconducir una situación que aún empeoró en el arranque del último asalto, al elevar las locales su renta hasta los 15 tantos (59-44, m.34).

Fernández volvió a parar el partido y sus jugadoras empezaron a mejorar. Con Aguilar al frente de las operaciones, la desventaja fue decreciendo y con siete abajo (61-54), el técnico local pidió tiempo. La reacción no se detuvo ahí y a base de defensa y transiciones rápidas el Cadí logró situarse a solo tres puntos (66-63) con un triple de Gervasini faltando 19 segundos, pero una falta precipitada de Palma permitió a las canarias cerrar el partido.

“Nos han pasado por encima a nivel de energía e intensidad”

El técnico Isaac Fernández estaba muy enfadado tras el partido y fue contundente al afirmar que “nos han pasado por encima a nivel de energía, de intensidad, de pelotas divididas.. En todo lo que se supone que tienes que hacer para ganar un partido que no sea anotar, ellas han sido mucho mejores”, comentó, para añadir: “hemos estado desconectadas, llegando un segundo tarde a todo, perdiendo todos los rebotes, todas las pelotas divididas y, encima, jugando fuera de ritmo, que es lo normal cuando estás desconectado. Y cuando nos hemos querido conectar, ya estábamos muertas. Lo mejor es el resultado, que solo sean seis puntos, porque las sensaciones a nivel de juego e intensidad son horribles. No hemos estado a la altura de lo que el partido requería”, sentenció. Fernández reconoció que las pérdidas y los rebotes ofensivos “han sido claves, sin lugar a dudas. Además, de estas 26 pérdidas no sé cuántas han sido no forzadas por la defensa rival. Y encima, ya vamos poco a línea de tiro libre y cuando vamos fallamos casi todos los tiros. Estoy preocupado porque no me ha gustado la puesta en escena”.