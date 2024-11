El Alpicat visita al Barça y el Vila-sana recibe al Sant Cugat

El Vila-sana, líder de la OK Liga femenina, defiende hoy esta posición recibiendo la visita del Sant Cugat (19.00), mientras que el Alpicat, colista en la OK Liga masculina y que todavía no conoce la victoria, visita al líder de la competición, el Barça (12.30), que cuenta sus partidos por victorias.

“Somos conscientes de a dónde vamos y que jugamos el último contra el primero”, explicaba ayer Jordi “Sito” Expósito, entrenador del Alpicat. “Tenemos ganas de pasar por este partido y también es un escenario en el que nos hace ilusión jugar”, añadía. “Queremos hacer un buen papel y mantener las buenas sensaciones que hemos tenido hasta ahora. También nuestra intención es preparar bien los partidos ante Igualada y Alcoi”, señaló.

Expósito dice estar “contento con la adaptación que estamos teniendo a la competición. Creo que hemos merecido alguna victoria y sin duda, con tres puntos más, lo veríamos todo de otra manera” y destacó que “el equipo es ambicioso y ante el Barça queremos ponérselo lo más difícil que podamos”.

Por su parte, el Vila-sana, recibe al Sant Cugat con la duda de Luchi Agudo, que ha tenido molestias en un pie durante la semana y sin confianzas ante un rival que solo ha ganado un partido de los cuatro que ha jugado. “Estamos en buena línea, pero eso no quiere decir nada”, explicaba ayer Lluís Rodero, en referencia al pleno de victorias que llevan en este inicio de Liga –cuatro–. “Este comienzo está siendo bueno pero no podemos confiarnos ante nadie. El Sant Cugat es un equipo joven, estarán motivadas y queremos empezar de la mejor manera posible una semana importante para nosotros”, explicó en relación a que el miércoles visitarán al Bigues i Riells y el sábado próximo reciben al Fraga.

Añade que “no queremos que nos pase como el año pasado, que nos dejamos puntos en muchos partidos” y defiende que es bueno que esta temporada no haya play off. “Creo que es justo que el equipo más regular sea el que se proclame campeón”. También restó importancia al hecho de ser el equipo que más goles marca y el que menos recibe. “Solo podemos pensar en seguir trabajando y mejorar”.