Bagnaia se aferra a la corona

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) no dio opción a Jorge Martín (Ducati) de proclamarse ayer campeón del mundo al vencer la carrera al esprint del Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP. Martín tiene ahora 19 puntos de ventaja, lo que le permite acabar hoy entre los nueve primeros, siempre que gane Bagnaia.

Martín lo intentó en la salida y llegó a ponerse líder, pero tanto Bastianini como Bagnaia le ganaron la posición a final de recta. Marc Márquez a punto estuvo de conseguirlo, pero unos metros después sufrió un fuerte toque con Pedro Acosta. El leridano perdió un par de posiciones mientras por delante Bagnaia hizo lo que tenía que hacer, ponerse líder y meter algún piloto en su pelea, en este caso a Bastianini, que apenas aguantó un par de vueltas los ataques de Martín. Bastianini cumplió con su labor y en la apurada de final de recta al inicio de la cuarta vuelta superó a Martín para recuperar la segunda posición y meter presión al madrileño. Una vuelta más tarde y en el mismo punto, Martín recuperó la segunda plaza y logró algo de distancia respecto a Bastianini. Vuelta tras vuelta, se fue consolidando la situación de carrera, con Bagnaia como sólido líder y Martín manteniendo las distancias.

Marc Márquez se topó con Pedro Acosta durante la primera vuelta y perdió un par de posiciones

En la última vuelta, Bastianini atacó a Martín, al que superó en la curva cinco del trazado, para robarle al madrileño la segunda posición y 2 puntos que sitúan al líder con 19 puntos de ventaja, lo que supone que independientemente de la victoria de Bagnaia podría proclamarse campeón del mundo con acabar hoy entre los nueve primeros. Por su parte, Marc Márquez fue séptimo y ahora tiene la tercera posición a 5 puntos. Su hermano Àlex fue cuarto y es décimo en la general.

Por otra parte, Bagnaia logró la ‘pole’ para el Gran Premio de hoy en el Circuit de Catalunya, mientras que Martín saldrá cuarto. Aleix Espargaró (Aprilia) fue segundo y Marc Márquez tercero, completando la primera línea de parrilla. Pedro Acosta (KTM) partirá hoy sexto, mientras que Maverick Viñales (Yamaha) saldrá séptimo y Àlex Márquez duodécimo.

“No tengo que mirar a nadie, ritmo y hasta el final”

Jorge Martín confesó tener los nervios normales ante el que puede ser su primer título mundial. “Intento concentrarme en lo que puedo controlar. Al final tengo que ir por mis sensaciones. Voy a competir contra mí mismo. No tengo que mirar ni a Pecco ni a Enea ni a ninguno. Solo centrarme en mi carrera, hacer un buen ritmo y llegar hasta el final”, dijo. “Ha sido una carrera normal. Pensaba poder ir un poco hacia delante, pero he empezado a tener esa pelea con Bastianini, en la que hemos perdido un poco de tiempo. Igualmente luego he visto que no tenía el ritmo tan rápido como Pecco”, confesó. “Un buen ‘colchoncito’. Estamos más cerca del objetivo. Va a ser un día largo. Me imaginaba que iba a llegar al domingo. Lo acepto y estoy preparado para ello. Al final es una carrera más. Hay que disfrutar cada curva. Poquito a poco. Es un trámite que hay que pasar. Espero poder celebrarlo cuando acabe”, señaló el madrileño. Por su parte, Bagnaia dijo que “vamos a intentarlo todo para gana. Ya que tenemos que arriesgar, arriesgamos. Ha ido bien, me esperaba algo diferente, tienes que ir con más cuidado pero ha ido bien”, afirmó. “Me gustaría poder poner 14 pilotos en medio, pero no es posible. Lo que tenga que pasar, pasará. Jorge lo ha hecho perfecto, se lo merece”, reconoció sobre las opciones del piloto madrileño de ser campeón del mundo en la última carrera.

“Si alguien podía evitar el toque era yo”

“Es verdad que si alguien podía haber evitado ese contacto, era yo, creo que Acosta no me ha visto. Son lances de primera vuelta. Sí, he sido consciente. Me he tirado por fuera en la curva 3, es una curva que cuando entras por fuera, haces por dentro el ápice de la curva, el centro y cuando tiras por dentro te vas hacia fuera. Nos hemos encontrado”.

“Marc se ha tirado como si no hubiera nadie”

“Ha sido extraño. Porque yo estaba muy dentro, Marc estaba muy a la izquierda y se ha tirado como si no hubiera nadie. Entiendo que son carreras, pero vale, se ha juntado la situación y ya está. No es echarle la culpa a uno y a otro, ha pasado y fuera”, manifestó Pedro Acosta, al que le saltó la cúpula y tuvo que retirarse de la carrera.

Canet buscará su cuarta victoria en Moto2

Arón Canet (Kalex) se hizo con la ‘pole’ para la carrera de Moto2, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, saldrá desde la sexta posición. Mientras, el piloto colombiano David Alonso (CFMoto), campeón de la categoría ‘pequeña’ del Mundial, firmó la ‘pole’ de Moto3.