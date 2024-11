Buscan dar la campanada

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida busca dar hoy (12.30/Lleida En Joc) la campanada que rozó el pasado domingo en la pista del Baskonia (100-99) en su visita a un Real Madrid que ha empezado la temporada con dudas y lesiones que han lastrado su rendimiento. De hecho, el conjunto blanco llega herido al choque, después de perder su imbatibilidad en casa esta temporada el jueves, en un aciago duelo ante el Anadolu Efes (64-74) en el que el conjunto de Chus Mateo firmó una muy mala primera mitad que le condenó.

El conjunto leridano afronta el duelo en Madrid con la relativa tranquilidad de saber que se irá al parón de selecciones de la semana que viene fuera de la zona de descenso, después de las derrotas de ayer del Leyma Coruña, en el duelo directo ante Covirán Granada (80-77), y del Breogán, ante el UCAM Murcia (79-63). Ahora, ambos equipos gallegos se encuentran en la zona de descenso, empatados a dos victorias con el propio Granada y el Girona, que visita hoy (13.00) al Gran Canaria.

Tras las derrotas de Breogán y Coruña, el Hiopos Lleida se asegura irse al parón fuera del descenso

El Hiopos Lleida saca un triunfo (3-4) a este grupo de cuatro equipos y saldrá hoy al WiZink Center convencido de que puede conseguir la cuarta victoria de la temporada, según dejó claro Gerard Encuentra en la rueda de prensa previa al partido. El técnico de los leridanos dejó claro que “no tenemos miedo a ningún rival”, pero asumió que “tendremos que estar a un gran nivel durante todo el partido, porque estos equipos si ven que estás mal, huelen sangre y te aplastan”, rememorando los malos minutos del segundo y el tercer cuarto en Vitoria que complicaron las opciones de los leridanos.

El Real Madrid no podrá contar con Usman Garuba ni con Dzanan Musa, que son baja por lesión, mientras que Andrés Feliz será duda, tras reaparecer unos instantes el jueves en la Euroliga. Pese a que el balance del Madrid en la competición europea es negativo (4-6), en Liga suma cinco victoris y solo dos derrotas, todas ellas fuera de casa, en sus dos primeros partidos como visitante de la competición. Ahora, suma cuatro victorias consecutivas y el Hiopos Lleida intentará impedir la quinta ante, en palabras de Gerard Encuentra, “uno de los equipos ‘top’ de Europa”. De hecho, el técnico ejemplificó la diferencia entre ambos clubes diciendo que “un jugador suyo puede cobrar todo nuestro presupuesto”.

El entrenador leridano sigue a la espera de que el club incorpore al base que necesita el equipo tras la salida de Dee Bost, después de que las negociaciones con el Maroussi griego para firmar al islandés Fridriksson se encallaran durante la semana. Además, Johnny Hamilton tampoco está listo para debutar y reforzar la posición de pívot, por lo que Encuentra cuenta con los 11 jugadores del primer equipo disponibles.

Regreso a la ciudad donde se logró el ascenso a la ACB

Además de visitar a uno de los equipos com mayor renombre de la competición, la visita de hoy a Madrid supondrá el regreso del Hiopos Lleida a la ciudad en la que consiguió el ascenso a la máxima categoría hace poco más de cinco meses. En la Final Four en el Madrid Arena, el conjunto leridano venció al San Pablo Burgos en las semifinales (77-80) y subió por la puerta grande, tras una imponente victoria en la final contra el Estudiantes (70-85), el equipo anfitrión de la Final Four.

Tenerife vence al Manresa (94-86) y asalta el liderato

El La Laguna Tenerife batió ayer al Baxi Manresa (94-86) y es el nuevo líder provisional de la Liga, con el mismo balance (6-1) que Unicaja, que visita hoy (17.00) al MoraBank Andorra con la posibilidad de recuperar la primera plaza. Sin embargo, Tenerife y Unicaja tienen ahora los mismos partidos, porque el conjunto canario debe recuperar el partido que debía enfrentarle al Valencia y que se suspendió por la dana. Precisamente, el equipo valenciano visita hoy al Barça (18.30).