El Vila-sana, a ritmo de goles

El Vila-sana consiguió ayer una nueva goleada, que le mantiene en el liderato de la clasificación, empatadas con el Gijón, le ratifica como el equipo que más goles marca en la Liga –lleva 33, por los 20 que suma el Palau de Plegamans– y encadena su quinta victoria en la competición, en otros tantos partidos. Derrotó por 10-1 al Sant Cugat, en un partido en el que se adelantó el equipo barcelonés y en el que las del Pla d’Urgell no tuvieron un buen comienzo, pero acabaron aplicando su rodillo de juego y goles para sumar tres nuevos puntos y mantener su buena línea.

No empezó mal el equipo de Lluís Rodero. Victòria Porta solo tardó 26 segundos en poner a prueba a la portera visitante, Carla Batlle, y en los primeros minutos remató varias veces, pero sin acierto. Pero por contra, concedió demasido en defensa. Su presión no era efectiva y las pérdidas de bola se traducían en peligrosas contras del Sant Cugat. Las acciones de ataque del equipo visitante las frenaba, con su habitual solvencia, Sandra Coelho, que firmó otro gran partido. Pero no pudo evitar el gol de Alba Ambrós, que puso el 0-1 en el minuto 6.

El Vila-sana respondió con un remate al larguero de Luchi Agudo en el minuto 7 y se centró en cerrar la defensa, conscientes de que su superioridad ofensiva y sus continuas llegadas a la meta barcelonesa, acabarían teniendo premio. Este llegó en el minuto 12, al transformar Victòria Porta un penalti señalado sobre Flor Femanini (1-1). Victòria acabaría firmando un triplete que le consolida como la máxima goleadora de la competición, con 10 tantos en 5 partidos.

El Vila-sana se lanzó a cerrar el partido lo antes posible y solo tardó dos minutos en darle la vuelta al marcador. Gimena Gómez robó una bola en el minuto 14 en el centro de la pista, encaró a la portera y firmó el 2-1 que daba a su equipo la tranquilidad necesaria.

Lo peor ya había pasado. La presión alta volvía a ser eficaz, el equipo no sufría en defensa y era cuestión de tiempo que ampliara su ventaja en el marcador. Fue Flor Felamini la que anotó el 3-1, en el minuto 17 y, uno más tarde, el árbitro anuló un tanto a a Gimena Gómez. El Vila-sana llegó al descanso con 4-1, después de que Luchi Agudo anotara, en el minuto 22, el primero de los cuatro goles con que acabó el partido.

Si el Sant Cugat tenía alguna esperanza de volver a meterse en el partido, esta se difuminó nada más comenzar la segunda parte, con el 5-1 marcado por Dai Silva en el minuto 28. Con más de 20 minutos por delante, la única duda ya era la diferencia final que habría en el marcador con un Vila-sana lanzado y un Sant Cugat a la defensiva. En solo un minuto, Luchi, por dos veces y Victòria pusieron el 8-1 y la propia Victòria, junto con Maria Porta, establecieron el definitivo 10-1.