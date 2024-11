Goleada del Barça en el Clásico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça dio ayer un golpe sobre la mesa en la Liga F al imponerse al segundo clasificado, el Real Madrid, en el Clásico femenino por 0-4 gracias al doblete de Patri Guijarro y a los goles de Claudia Pina y Alexia Putellas. Con este triunfo las de Pere Romeu son líderes invictas del campeonato con diez victorias en diez partidos y dejan a su rival a ocho puntos, a pesar de que las blancas tienen un partido menos. La victoria por 0-4 selló el decimosexto triunfo consecutivo de las azulgranas frente al Real Madrid, que desde que jugaron su primer Clásico en 2020 han ganado todos los enfrentamientos.

En los primeros minutos del partido, el Barça golpeó por primera vez a su rival, que vió cómo en el minuto 4 un córner sacado por Graham Hansen terminaba en el primer tanto del partido, después de que Alexia asistiera a Patri con el hombro (1-0). Tras el tanto, las azulgranas siguieron dominando y en el minuto 22 ampliaron su ventaja con otro gol de Patri, que aprovechó un mal rechace de la defensa madridista para anotar el 2-0 con un fuerte derechazo. La ventaja no frenó a las de Pere Romeu, que protagonizaron más llegadas a la portería rival, pero entre Misa y la central francesa Lakrar consiguieron repelerlas. Aun así, en el 39, el Barça sentenció el partido con el tanto de Claudia Pina, que vino precedido por una mano no señalada de Mapi León en el inicio de la jugada (3-0). En la reanudación, el guión de partido no cambió y el Barça siguió dominando, mientras que el Real Madrid gozó de alguna que otra ocasión puntual. Finalmente, en el minuto 86, la capitana del Barça Alexia Putellas cerró la fiesta con una gran definición tras un buen pase de Kika Nazareth (4-0).