El Balaguer sigue en racha

El Balaguer se impuso por la mínima al Artesa de Segre (2-1) en el derbi comarcal de la Noguera, en un partido vistoso y con un primer tiempo muy igualado pero con dominio de los locales en el centro del campo.

El Balaguer, más activo y con más iniciativa, se adelantó en el marcador en el minuto 30 con un gol de Solanes (1-0). Poco duró la alegría por el gol y en el minuto 36, apenas seis minutos después, fue Juan Sanz el que marcó para el Artesa de Segre, empatando el encuentro tras un error defensivo que sorprendió a Alfred y nada pudo hacer para evitar el gol visitante (1-1). Con el empate se llegó al descanso sin mas ocasiones para ninguno de ambos equipos.

Ya en la segunda parte, el Balaguer aumentó su intensidad en el juego y presionó más arriba, con lo que su dominio se hizo más evidente. Aleix León, sin duda el mejor jugador del partido, estrelló sendos remates en los palos de la portería de Marbà y trajo de cabeza a toda la defensa visitante, que debió trabajar en defensa y aplicarse a fondo para no recibir una derrota más contundente. En el minuto 66 llegó el segundo gol del Balaguer en un disparo cruzado de Solanes, que de esta manera marcaba su segundo gol de la tarde y hacía justicia al dominio de los de Josete en la segunda parte. El Balaguer tuvo ocasiones para ampliar el marcador pero sus delanteros no estuvieron acertados en los metros finales. Por su parte, el Artesa de Segre lo intentó con más intensidad en los últimos minutos del encuentro, pero el Balaguer, muy seguro atrás, ya no pasó apuros para llevarse los tres puntos en juego. El Balaguer jugará la próxima semana en les Borges, mientras el Artesa de Segre recibirá a la Guineueta.

Josete: “La calidad extraordinaria de Aleix León nos ayuda mucho”

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Balaguer, Josete, se mostró muy satisfecho con la victoria de su equipo, y quiso destacar a Aleix León, de 18 años y del que dijo “Es un chico que ha cogido el pulso de la categoría de una manera perfecta”. En referencia al joven jugador añadió: “Está compitiendo de maravilla, tiene una calidad extraordinaria y con su vitalidad, velocidad y desborde en el uno contra uno nos está ayudando muchísimo”. Por su parte, Pau Prior, entrenador del Artesa de Segre, aceptó la derrota, pero se mostró contento con el trabajo de su equipo y dijo que “Sabíamos que nos enfrentábamos al mejor ataque de la categoría. Ellos han empezado mejor, han hecho un buen trabajo y nos ha costado un poco llegar a su campo”.