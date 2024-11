Punto para seguir arriba

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida encadenó ayer su quinta jornada sin perder, tras empatar 3-3 ante el Noia en un partido muy intenso. El punto le permite acabar la jornada en la sexta posición, pero a pesar de lograrlo ante uno de los equipo potentes de la competición, tuvo un sabor agridulce, ya que el equipo de Edu Amat hizo méritos para llevarse la victoria, pero volvió a fallar en los últimos minutos en las transiciones defensivas y, como en su anterior partido en casa, en el derbi ante el Alpicat, no fue capaz de mantener el marcador a su favor, con lo que suma su segundo empate consecutivo en su pabellón. Los leridanos, que solo han perdido ante el Liceo y el Barça, han sumado 9 de los últimos 15 puntos en juego, con dos victorias y tres empates y se mantienen en la lucha por clasificarse para la Copa del Rey.

El duelo entre el Pons Lleida y un Noia que estuvo pendiente hasta última hora de si podía o no jugar Jordi Bargalló, fue intenso desde el inicio y con fases para cada equipo. Pudo ganar cualquiera de los dos, con lo que el reparto de puntos se antoja justo, aunque los leridanos tuvieron que lidiar también con un arbitraje muy permisivo con las exageradas protestas de los barceloneses y con sus entradas a veces excesivamente duras.

Las primeras ocasiones fueron para el Pons Lleida, con remates de Nuno Paiva (2’), “Tombita” Torres (4’) y Nico Ojeda (6’), que Blai Roca detuvo sin dificultades. La primera ocasión clara para el Noia la tuvo Toni Salvadó en el minuto 7, con un remate que cruzó en exceso.

Un minuto más tarde los árbitros señalaron penalti en una acción de “Tombita”, pero Morales estrelló la bola en el poste. La entrada de Bargalló dio más consistencia al Noia que, aunque tenía más llegada, tampoco generaba muchas ocasiones de peligro claro. Sí aprovechó una bola suelta en el área Iván Morales, para marcar el 0-1 en el minuto 20. La respuesta la dio Jordi Badia con un buen remate que salió excesivamente cruzado (24’), con lo que finalizó la primera parte con la ventaja mínima para el Noia.

El Pons Lleida salió en la segunda parte con una marcha más y, con los dos equipos en su máxima intensidad, el partido se aceleró y en pocos minutos el 0-1 del marcador se transformó en un 3-2 a favor de los leridanos.

El empate lo firmó en el minuto 28 Sebastià Moncusí en una gran jugada. Nico Ojeda aprovechó una recuperación en la pista leridana para lanzar un medido pase en profundidad a Moncusí, que encaró a Roca para marcar el 1-1 (28’). En la siguiente acción el Noia cometió su décima falta y Nico Ojeda, aunque estrelló su lanzamiento en el portero, aprovechó el rebote para marcar el 2-1 (28’) entre la euforia de los seguidores leridanos.

Pero poco duró la alegría y en un minuto de auténtica locura, fue el Pons Lleida el que cometió la décima falta. Martí Gabarró lo aprovechó para volver a empatar (2-2, 28’). El ritmo seguía acelerado y el Pons Lleida aprovechó esta inercia para volver a ponerse por delante. En el minuto 33 Darío Giménez envió la bota a Antonio “Chino” Miguélez, que no perdonó y marcó el 3-2.

El resultado era muy apretado, ante un rival que generaba peligro en cada llegada, y que forzaba el máximo el reglamento, por lo que tocaba cerrar el encuentro. La tuvo “Tombita” Torres en el 35 y también Nico Ojeda en un lanzamiento directo por tarjeta azul a Gabarró, pero el argentino no acertó en esta ocasión.

El Pons Lleida repitió el guion del día del Alpicat, no supo cerrar la defensa en la recta final del encuentro y eso lo aprovechó el Noia para empatar en una rapida y perfecta contra, que culminó Iván Morales con un remate imparable (3-3, 46’).

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, celebró el punto pero lamentó que, como el día del Alpicat, el equipo cometiera errores en las transiciones defensivas que impidieron sumar la victoria. “Ha sido un partido muy intenso. En la primera parte ellos tenían el control de la bola, pero tampoco nos generaban muchas ocasiones y nosotros hemos tenido pocas pero claras”, explicó.

“Quizás el 0-1 al descanso era justo y el equipo en la segunda parte ha hecho un cambio de chip, ha buscado más la portería, y aunque tampoco es que hayamos encontrado muchas ocasiones claras, pero sí en número”, añadió. “Ha habido unos primeros minutos muy locos, pasando del 0-1 al 3-2 , el partido se ha vuelto a pausar, hasta los últimos minutos, en los que se ha vuelto a acelerar. Hemos estado otra vez mal en el tema de las transiciones defensivas. Cuando teníamos el marcador a favor, ellos han empatado y nos marchamos con este punto, que nos sabe a poco, por la situación como la que tuvimos el otro día ante el Alpicat al final del partido, con el marcador a favor y no lo hemos sabido gestionar”.

Admitió, no obstante, que no estaba descontento del empate. “La sensación es que el equipo no crece en el tema defensivo y eso es lo que preocupa, más que los puntos, porque creo que ellos también han podido llevarse la victoria. La sensación es que al equipo le cuesta crecer y cuando la gente aprieta nos aceleramos. Tenemos que llevar nosotros el ritmo”, concluyó.