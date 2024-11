“Fui al Estatal a pasarlo bien, sin expectativas”

Emma Carrasco Cadens (Lleida, 31-12-2005) despedirá el año celebrando su 19 cumpleaños y, al margen de cual sea su actuación en el Mundial de Budapest que tendrá lugar entre el 10 y el 15 de diciembre, también tendrá motivos para festejar que este 2024 ha sido el de su explosión entre la élite absoluta. Tras superar una neumonía antes de que tuviera que jugarse el billete para los Juegos de París, logró debutar como olímpica a sus 18 años y viene de ganar 8 oros en el Campeonato de España absoluto de Invierno en piscina corta de 25 metros. Ayer hizo oficial la Real Federación Española de Natación (RFEN) la lista de los nadadores del equipo español para la cita de Budapest en la que figura la leridana, que competirá en las pruebas de 200 braza, 200 estilos y 400 estilos. En su vida diaria, compagina sus estudios de psicología, que cursa vía online, con los entrenamientos.

Ha sido una de las estrellas de este Estatal. ¿Se lo esperaba?

La verdad es que no iba con muchas expectativas. Tan solo fui a pasarlo bien. Venía de competir en unos Juegos y no es lo mismo que un Estatal. Mi intención en este Campeonato de España era tomar contacto con la piscina de 25 metros para preparar el Mundial de Budapest.

Quizás esa menor presión le vino bien para hacer un campeonato tan brillante.

Creo que sí. El plus de tener la motivación que tuve en los Juegos o que tendré en el Mundial esta vez no la tenía porque ya estaba clasificada para Budapest. A Madrid fui más tranquila y esto te hace rendir más.

Son ocho medallas y además todas de oro. Ha hecho historia en la natación leridana. ¿Es consciente de la dimensión deportiva de lo que ha hecho?

La verdad es que hasta que no acabé el campeonato no me paré a contar las medallas. Y tengo que decir que las que conseguí en los relevos me encantan porque tengo unas compañeras que son una pasada. Tenemos un equipo (el CN Sant Andreu) muy potente y, además, como la natación es un deporte individual cuando compites en equipo es muy gratificante. Aunque soy partidaria de potenciar bastante la autonomía de cada nadador y que seamos autosuficientes, cuando nos juntamos para hacer relevos como volveremos a hacer a finales de diciembre en la Copa de España de clubes, pues es una fuerza extra.

Hubo un duelo especialmente emotivo y muy disputado el domingo cuando concluía el Estatal en la prueba de los 200 estilos con Laura Cabanes. ¿Cómo lo vivió en la piscina?

Fue una motivación y presión extra la carrera que hicimos las dos y mucho mejor que cuando lo ves todo más fácil. Además, fue una alegría porque Laura también va al Mundial.

¿Cómo se presenta el Mundial de Budapest? ¿Va también sin expectativas y simplemente a darlo todo?

Bueno, viendo el nivel que hay en las Copas del Mundo y en los Juegos es muy alto. No sabría decir que quiero conseguir porque hay muchos factores que no puedo controlar de mis rivales. Pero mi objetivo es clasificarme para una final y sacarme la espina de los Juegos en los que fui duodécima. Como siempre daré lo mejor de mí e intentaré mejorar alguna de mis marcas.

Será su primer Mundial en piscina de 25 metros

Sí, en piscina corta tengo la experiencia internacional de un Europeo, pero no de un Mundial. Las características en piscina de 25 metros son que hay más virajes y predomina más la explosividad y la fuerza, así que me servirá para coger experiencia.

Por sus características como nadadora, ¿es más de piscina larga o de piscina corta?

Siempre me hacen esta pregunta (ríe). A ver, donde tengo más experiencia es en piscina larga de 50 metros porque es la que más tiempo me ocupa durante la temporada, pero poco a poco estoy cogiendo también experiencia en la piscina de 25 metros.

¿Cuál será su plan de preparación en los próximos días de cara al Mundial? ¿Cambiarán algunas rutinas respecto a lo que hace habitualmente?

Quedan todavía tres semanas para que llegue la competición y como hago siempre me dejaré llevar por las indicaciones que me diga mi entrenador (está entrenando con el británico Ben Titley, que es Head Coach RFEN del Centro Nacional de Entrenamiento de Sant Cugat). Pero, vaya, lo que sí es seguro es que continuaremos con los entrenamientos como hasta ahora, no habrá demasiado descanso durante este periodo, y en un par de semanas sí que reduciremos el número de metros que nadaremos en la preparación para así poder llegar en las mejores condiciones a la competición.