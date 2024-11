“Debutar es el premio a todo un proceso”

Hace apenas unos meses, el joven Ferran Mauri (Lleida, 30/09/2007) disfrutó como un aficionado más del histórico ascenso a la ACB del Hiopos Lleida. El pasado domingo, en la misma ciudad en la que el conjunto leridano alcanzó la máxima categoría, el canterano se estrenó en la Liga Endesa, ni más ni menos que en la pista del Real Madrid, disputando 4 minutos en el segundo cuarto.

Mauri, que con 11 años estuvo a prueba con el Barça, reconoció a SEGRE que “no me esperaba jugar en ese momento del partido”, aunque cree que el hecho de cogerle por sorpresa le pudo ayudar. “Pienso que al no esperarme la situación, no tuve ni tiempo de ponerme nervioso y salí sin miedo, a darlo todo, y con el tiempo he ido asumiendo lo emocionante que fue el momento”, admitió con sinceridad.

Fue tanto su descaro, que llegó incluso a anotar dos puntos, en una penetración en la que estaba defendido por Facundo Campazzo. Un momento para el recuerdo, que para él no existió hasta que vio la imagen repetida. “La verdad es que no supe que había anotado con Campazzo enfrente hasta que vi el vídeo después, porque en directo ni me enteré”, reconoció el leridano, cuya acción también generó muchas felicitaciones y comentarios de sus amigos.

Mauri es jugador de la base del Força Lleida desde hace seis temporadas y ve en su debut “el premio a todo un proceso”. “La verdad es que es un orgullo poder debutar en la máxima categoría con el club que he ido a ver los últimos años como aficionado”, explicó el jugador, que admitió que “fue un shock muy grande pasar de ver desde la grada como Hasbrouck metía triples y celebrar el ascenso en Madrid, a entrenar a su lado y con el resto de jugadores que yo antes seguía por la tele”.

Ahora alterna entrenamientos del primer equipo con los de su equipo, el júnior. Una situación que reconoce que “no me esperaba”. “Mi intención este año era jugar con mi equipo, pero desde la pretemporada me llamaron para también entrenar con los mayores y lo compagino todo, también con los estudios”, añadió Mauri, que ve claro que tras su debut en la ACB ahora tiene que “volver a la realidad”. “De hecho, esta semana ya tengo exámenes y me toca estudiar”, reconoció entre risas. Más allá de “seguir trabajando por si tengo otra oportunidad con el primer equipo”, Mauri se pone como objetivo a medio plazo “poder jugar con la selección española U18 este verano”.