El Maratón de Lleida, sin homologar

Las marcas de los atletas que han corrido la Marató de Lleida no tienen ninguna validez federativa. Eso al menos ha pasado en los dos últimos años de una prueba que nació en 2022 y que el pasado 27 de octubre cumplió su tercera edición con una participación más de 600 atletas entre las diferentes distancias propuestas por la organización: los 42.195 metros propios de la maratón, además de carreras de 5 y 10 kilómetros e infantiles. El motivo es que el recorrido, que había sido homologado por la Real Federación Española de Atletismo, fue en parte modificado en las dos últimas ediciones y, por tanto, las marcas que hagan los corredores pierden validez oficial. La prueba leridana había solicitado entrar en el calendario de la Federación Española el año pasado y este en el calendario catalán.

Sisco Larrull, presidente de la Associació Esportiva Marató Lleida, que es la entidad organizadora, reconoció en declaraciones a este diario que este año modificaron el recorrido al inicio de la carrera, pero que fue por petición de la Paeria al coincidir que ese mismo día se celebraba la Festa del Vi en la Llotja. “Para poder cuadrar los tres circuitos (los 42,195 km, los 5 km y los 10 km) los organizadores nos vimos obligados a alterar el paso por la avenida Tarradellas en el inicio de las carreras, pero la distancia de la maratón era igualmente de de 42.195 metros”, explicó Larrull.

Fuentes de la Federación Catalana señalaron a este diario que “una vez que se modifica el recorrido que había sido homologado, ya no tiene validez de cara a las marcas de los atletas. Si quieren mantener la homologación deben volver a hacer el recorrido que se homologó en su día”. De hecho, en la web de la Federación Catalana se especifica este hecho diciendo que “las marcas no son válidas ya que no se siguió el circuito homologado”, después del escrito que presentó el juez árbitro designado para la prueba.

Por su parte, el concejal de Deportes Jackson Quiñónez respondió a Larrull que “se comunicó con muchos meses de antelación que la carrera no podía salir de la plaza de la Llotja, por lo que tendrían que cambiar su ubicación de salida. Tuvieron tiempo suficiente para poder homologar el circuito.Por lo tanto, si el organizador no ha medido bien o no ha validado el circuito no es culpa del ayuntamiento”.

Los 42.195 metros de la Marató de Lleida son sobre asfalto y mixto. Los corredores pasan por las calles de la ciudad y también por Torre-serona, Vilanova de Segrià y Benavent. Muhammad Lamin Bah y Olalla Tavera fueron este año los ganadores, con récords de la prueba incluidos sin validez federativa.

Los Certificados de Homologación duran 7 años

Los Certificados de Homologación expedidos por la Real Federación Española de Atletismo, si no seproducen alteraciones, tienen una validez de siete años. Pasado este período, si el circuito desea mantener su condición de homologado deberá solicitar, de acuerdo con el formulario que oficialmente se establezca, una solicitud para que pueda ser renovado.