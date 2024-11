Mollerussa acogerá por quinto año el Europeo

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El circuito del Parc de la Serra de Mollerussa volverá a acoger el año que viene una prueba del Campeonato de Europa de autocross. Será el quinto año consecutivo que la carrera continental recalará en tierras leridanas que, a falta de confirmación por parte del Consejo Mundial de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), volverá a cerrar el certamen en el mes de octubre.

“Ya estamos consolidados”, reconoció Joan Anton Grustán, miembro de la Escudería Mollerussa, quien no escondió las dificultades que cada año tienen para que la carrera siga a flote económicamente. La entidad recibe subvenciones de las instituciones implicadas, pero años atrás estas no llegaron y desde entonces están arrastrando unas deudas que rondan los 60.000 euros. En este sentido, pide una mayor implicación y que se cumplan los pactos. “Si no hay dinero tendremos que renunciar, eso lo tenemos claro”, afirmó Grustán, que pidió que la ayuda de la Diputación fuera a través de un convenio y no por concurso. “No podemos ir a concurso, necesitamos un convenio para saber con qué podemos contar, y no estar pendiente de si será una cifra u otra. Solo pedimos que haya un convenio mientras haya Campeonato de Europa”, apuntó.

La Escuderia Mollerussa reclama que la ayuda de la Diputación sea a través de un convenio plurianual

Grustán cifró entre 60.000 y 90.000 euros las aportaciones que necesitan de por la vía institucional para ayudar a cubrir un presupuesto que ronda los 160.000 euros, que engloba el Europeo y el Campeonato de España que siempre se disputa el fin de semana anterior. De cara a la prueba del año que viene la Escuderia Mollerussa tendrá acometer mejoras en el circuito, entre ellas, el asfaltado de la zona de salida, que afecta a unos 1.200 metros cuadrados aproximadamente y que supondrán una inversión de 75.000 euros, partida que será sufragada por la subvención que otorgará el Consejo Superior de Deportes. “Tenía que estar a punto para este año, pero la FIM entendió los problemas que tuvimos con la subvención y nos permitió posponerlo un año, como les ha pasado a otros organizadores”, explicó Grustán. “Estamos en la cresta de la ola, pero nos faltan mejoras y no hay suficiente dinero para hacerlas. Esta circunstancia ha hecho que este año hayamos bajado en la clasificación y seamos quintos o sextos a nivel global de diez carreras, aunque a nivel técnico somos de los mejores, en eso no hay discusión”, aseveró.

El circuito tendrá que ser de nuevo homologado

La homologación del circuito del Parc de la Serra para acoger pruebas internacionales ha caducado y de cara a la prueba de 2025 tendrá que pasar de nuevo un examen. La Escuderia Mollerussa acudirá el próximo mes de febrero a Riga para tomar parte en el congreso de la FIA, donde se desvelarán las novedades para 2025.