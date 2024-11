“Lamine no podrá jugar ante el Celta y nos tenemos que adaptar”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que su jugador Lamine Yamal no podrá jugar hoy en Balaídos contra el RC Celta de Vigo (21.00/DAZN) y que deberán “adaptarse” a su ausencia, si bien la desvincula de la derrota contra la Real Sociedad, y comentó también que sigue sin ver el polémico fuera de juego de Robert Lewandowski y agradeció los elogios recibidos por parte de la leyenda blaugrana Leo Messi.

“Nos tenemos que adaptar. Tenemos otros jugadores que pueden jugar en su sitio, pero Lamine no podrá jugar y ya veremos cuándo estará bien para jugar con nosotros. Lo importante es que cuando vuelva lo haga al cien por cien”, manifestó en rueda de prensa.

“Es un honor que el mejor de la historia califique de espectacular este Barça”, dijo el técnico alemán

El delantero se perdió la derrota en casa de la Real Sociedad (1-0), pero Flick no cree que fuera debido a su ausencia. “Contra la Real Sociedad no jugamos bien y esa es la razón de la derrota. Lamine no jugó y es muy importante para nosotros, pero hay que adaptarse”, reiteró.

Y se sinceró sobre los elogios recibidos desde Miami, en boca de Leo Messi, que calificó de “espectacular” al Barça del alemán. “Es un honor que el mejor jugador del Barça y el mejor de la historia diga eso. Y que esté siguiendo al equipo. Valora lo que hacen los jóvenes y honra a lo que hace este club. Significa mucho para todo el equipo”, manifestó.

Por otra parte, Messi no asistirá a la fiesta del 125 aniversario del FC Barcelona que tendrá lugar el viernes día 29 en el Liceu porque tiene otros compromisos agendados. Eso sí, intervendrá en la gala con un vídeo grabado o una videollamada.