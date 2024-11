“No me gusta este partido”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Lleida Marc Garcia se mostró receloso ante el partido de mañana en el Camp d’Esports contra el Badalona Futur, un equipo que no conoce la victoria desde el pasado 29 de septiembre cuando venció al Peña Deportiva de Santa Eulària por 2-0 y está clasificado antepenúltimo. Por el contrario, el equipo azul lleva cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate la pasada jornada en Terrassa. “Siempre digo que no me gustan nada estos partidos, igual que no me gustaba el del Mallorca B porque la gente da por hecho que vas a ganar por goleada y que será un partido fácil y estoy seguro de que no será así. Será un equipo ordenado y nos va a poner las cosas difíciles. Si no hacemos las cosas bien, sufriremos”, advirtió Garcia.

El técnico alcireño elogió al rival, a pesar de su situación. “No sé cuál es la situación del Badalona y lo que están viviendo. Evidentemente todo lo que es extradeportivo no ayuda. Si hay circunstancias extradeportivas, aunque tampoco no conozco bien la situación, seguro que no ayuda. Pero también pienso que el Camp d’Esports es una oportunidad para todos los rivales en casos como este porque saben que pueden demostrar que son buenos futbolistas y, además, lo son. Algunos de ellos diría que tienen mejor trayectoria que toda nuestra plantilla”, dijo Garcia.

“Conozco bien al entrenador (Sergi Escobar), que es de mi zona y creo que vendrán a presionar alto y que no nos facilitarán atacar mucho en campo contrario”, añadió.

Sobre el momento del equipo, dijo que “el clima (en Lleida) no ayuda mucho a tener una semana tranquila para poder entrenar como nos gustaría, pero es lo que le ocurre a la mayoría de equipos catalanes. Las sensaciones son buenas porque el equipo está muy bien y esperamos que dure mucho esta situación”.

La única duda que tiene para mañana es la de Juanan, mientras que las bajas seguras son Campins y Mario. Sobre Juanan, el técnico azul comentó: “Son tres lesiones que lleva, prácticamente desde el primer día. Es mala suerte porque es un jugador que pienso nos dará mucho, tiene mucha experiencia, puede ocupar varias posiciones y a balón parado es una bestia”.