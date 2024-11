Abonado al triunfo foráneo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida confirmó ayer que es uno de los mejores equipos lejos de su pabellón después de sumar en la pista del Caldes (3-4) la tercera victoria a domicilio del curso. Los listados, que solo han cedido una derrota en el Palau y un empate en Sant Just, se sitúan cuartos, si bien el triunfo les podría costar caro, ya que Fran Torres tuvo que acudir al hospital de Mollet al sufrir una luxación en el hombro derecho.

Los listados dominaron y fueron eficaces en ataque, donde marcaron Giménez, Ojeda, Paiva y Miguélez

La igualdad presidió una primera mitad un tanto trabada, con un Pons Lleida más entonado de inicio pero que fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos. Las primeras ocasiones fueron leridanas, como una combinación entre Nico Ojeda y Jordi Badia que el urgelense no acertó a rematar, y una contra de Fran Torres que desbarató el portero Arnau Martínez, que sería protagonista a los ocho minutos con una dura entrada fuera del área sobre el propio jugador argentino que se plantaba solo. Los colegiados no dudaron en mostrarle la cartulina azul y decretar la consiguiente falta directa que esta vez se encargó de ejecutar Darío Giménez. El argentino erró de primeras, pero recogió el rechace y puso por delante a su equipo.

El tanto serenó el juego listado y reactivó a un Caldes que empezó a llegar con más peligro ante la portería defendida ayer por Javi Sánchez, que resolvió bien las pocas ocasiones que le llegaron a excepción de la que significó el empate, que nació de una pérdida de Darío Giménez en el centro de la pista. Ballart recogió la bola, pasó a Marc González y este asistió para que Gelmà, de primeras, batiera al meta andaluz del Pons Lleida y restableciera las tablas en el marcador.

El partido se calmó durante unos minutos, sin apenas ocasiones claras para ninguno de los equipos, hasta que una acción entre Gelmà y Ojeda dentro del área listada acabó con el jugador del Caldes en el suelo doliéndose de un golpe en la cara. Los árbitros tampoco dudaron esta vez y señalaron penalti y mostraron tarjeta azul al argentino, un doble castigo del que por suerte los de Edu Amat salieron ilesos, ya que Javi Sánchez detuvo la pena máxima lanzada por Pujadas y luego el equipo resistió los dos minutos que estuvo en inferioridad numérica. Al filo del descanso los leridanos a punto estuvieron de anotar el segundo en un servicio de Paiva que Badia no llegó a rematar bien.

A la vuelta de los vestuarios, el Pons Lleida salió más intenso y suyas fueron las mejores ocasiones. Martínez evitó el segundo en una combinación de Ojeda y Moncusí que el de Cassà de la Selva no logró empalar bien, mientras que a los tres minutos de la reanudación una falta de Ballart le costó la tarjeta azul y la posibilidad para Nico Ojeda de anotar su cuarta falta directa del curso, que el argentino no desaprovechó y volvió a poner en ventaja a los suyos. A diferencia de lo que sucedió tras el 0-1, esta vez el Pons Lleida mantuvo su dominio y gozó de claras ocasiones para aumentar su cuenta, que logró en el 37 gracias a un penalti cometido por el meta local sobre Torres, que tuvo que abandonar la pista lesionado. Paiva tampoco falló y situó el 1-3.

Darío estuvo muy cerca de anotar el cuarto, pero lo que llegó fue el 2-3 de Blanqué que pareció reactivar al Caldes. Sin embargo, una genialidad del argentino, asistiendo por debajo de las piernas a Miguélez para el 2-4, dejó muy tocado al cuadro local. El Pons Lleida aún sufriría tras el tercer tanto de Pujadas, pero supo resistir en los minutos finales y llevarse una victoria de gran importancia.

El técnico listado, Edu Amat, estaba ayer contento por la victoria pero contrariado por la lesión sufrida por Fran Torres. “Es una victoria muy cara. Esperamos qué nos dicen, pero aunque ganes una lesión siempre supone una victoria cara”, reconoció el entrenador del Pons Lleida, que destacó el carácter que demostró una vez más el equipo fuera de casa. “Sabíamos que era una pista complicada, donde no se gana fácil. Lo habíamos hecho las últimas veces que habíamos venido y sabíamos la idea de partido que queríamos llevar, y creo que lo hemos conseguido. El hecho de ir prácticamente siempre por delante en el marcador nos ha dado este empuje anímico y psicológicamente nos ha ido muy bien para gestionar el partido, sobre todo los últimos minutos”, indicó. En cuanto a la diferencia de resultados fuera y en casa comentó: “a veces el público nos anima a ir hacia adelante y hay momentos que no toca, y fuera de casa no tenemos este ímput, pero lo que queremos es ser fuertes en casa y todo lo que podamos sumar fuera es positivo. El equipo ha demostrado carácter”.