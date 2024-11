Verstappen, campeón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Max Verstappen (Red Bull) se proclamó ayer campeón del mundo de Fórmula 1 por cuarta ocasión consecutiva después de ser quinto en un Gran Premio de Las Vegas dominado por Mercedes y con podio para Carlos Sainz (Ferrari). A Verstappen le bastó con controlar la carrera y acabar justo por delante de su único rival por la corona, Lando Norris (McLaren).

El Gran Premio de Las Vegas estuvo dominado por Mercedes, que firmó un doblete con George Russell y Lewis Hamilton, por delante de Carlos Sainz, que logró su octavo podio del año. Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo sumar puntos al acabar undécimo. En la cita estadounidense el objetivo de Verstappen era muy claro: terminar por delante de Norris. Esto le garantizaba su cuarto título consecutivo. Nada más apagarse los semáforos, defendió su quinta posición por delante del británico y comenzó a distanciarse de él. De hecho, ‘Mad Max’ se aupó incluso a posiciones de podio tras la segunda ronda de paradas en boxes. Pero, consciente de que le valía con quedar por delante del piloto de McLaren, optó por no luchar con los Ferrari cuando estos se acercaron en las últimas vueltas de la carrera. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc consiguieron adelantarle antes de la bandera a cuadros. Mientras, en cabeza de carrera, Russell se mostró hábil para dominar la prueba en las frías condiciones que ofrecía el trazado urbano de Las Vegas, primero manteniendo a raya a un Leclerc que se mostró muy rápido en las primeras vueltas y que empezó a perder terreno cuando hizo su aparición el ‘grip’. Fue entonces cuando el piloto de Mercedes comenzó a controlar su liderato para encaminarse hacia la victoria. Por su parte, Hamilton protagonizó una remontada después de salir desde la décima posición de la parrilla; avanzó rápido y llegó a la altura de su compañero de equipo, que selló el primer triunfo para las ‘flechas plateadas’ desde el Gran Premio de Bélgica. Norris trató de firmar la vuelta rápida en el tramo final, aunque su sexto puesto le dejó sin opciones.

“Prueba a decírselo en español”, señaló sobre las órdenes de Ferrari a Sainz de que no le adelantara

La polémica se desató en Ferrari, cuando Carlos Sainz entró a cambiar neumáticos y Leclerc mantuvo los suyos. Sin embargo, desde la escudería mandaron la orden de que Sainz no le adelantara. “Le hemos dicho a Carlos que no te meta presión”. Pero la diferencia de ritmo era evidente y a Sainz no le quedó otra que pasarle. Algo que no gustó a Leclerc y se lo hizo saber a su ingeniero. “Prueba a decírselo en español”. Pero después de ver como el madrileño también adelantaba a Verstappen y no podía alcanzarlo, Leclerc estalló. “Hice mi trabajo, pero ser amable me jode todo el maldito tiempo. Ni siquiera es ser amable, solo es ser respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en un punto siempre es lo mismo”.