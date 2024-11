El Madrid no puede ante un gran Liverpool y se aleja de la clasificación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ni Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham, ni la magia de Arda Güler, ni las paradas de Thibaut Courtois. Al Real Madrid no le quedó ni suerte, ni épica, ni sobre todo fútbol para competirle al mejor equipo de Europa, el Liverpool, ante que que doblegó la ridilla (2-0). La derrota, lógica, pero no por ello menos dolorosa, deja a los blancos en el borde de un sonrojo histórico, como sería no meterse en octavos de final.

Con seis puntos de quince posibles, el Real Madrid ya está inmerso en la peor fase de grupos de su historia en la Champions League. Para su fortuna, es también la más extensa, por lo que tiene tres partidos por delante para aliviar la herida y meterse, al menos, en la ronda extra de dieciseisavos, lo que sería un premio pobre para el vigente campeón.

El Liverpool ha sumado esta temporada, entre Premier y Champions, 46 de 51 puntos posibles. Y ayer demostró su buen momento superando con solvencia a un Madrid decepcionante.

El FC Barcelona es le gran triunfador en los premios a los mejores futbolistas del año que anualmente concede la revista italiana “Tuttosport”. Tres de los galardones han correspondido a jugadores del club. Aitana Bonmatí vuelve a confirmarse como la mejor jugadora del mundo y ha sido premiada con el ‘Golden Woman 2024’, mientras que los mejores jóvenes menores de 21 años son tambien azulgranas. Lamine Yamal ha sido distinguido con el premio ‘Golden Boy’ mientras que el ‘Golden Girl’ es para Vicky López. Como mejor jugador masculino ha sido distinguido con el ‘Golden Man’ Toni Kroos, jugador alemán que se retiró en el Real Madrid el pasado verano. Otro de los premios, el de Mejor Dirigente, ha sido para Txiki Begiristain, que está en el Manchester City de Pep Guardiola. La azulgrana Giulia Dragoni, cedida a la Roma, ha sido la ganadora del ‘Best Italian Golden Girl’.

Con la distinción a Aitana Bonmatí, el ‘Golden Woman’ mantiene un pleno azulgrana, ya que en las cuatro ediciones en que se han concedido han correspondido a jugadoras del FC Barcelona. En 2021 el premio fue para la neerlandesa Lieke Martens, entonces en el Barça, mientras que en 2022 el premio fue para Alexia Putellas. Aitana Bonmatí ha sido la ganadora en las dos últimas ediciones, las de 2023 y 2024.

Aitana Bonmatí, campeona del mundo con España en 2023, que también ha ganado su segundo Balón de Oro consecutivo, ganó en esta pasada temporada los cuatro títulos posibles a nivel de clubes: la Liga de Campeones, la Liga estatal, la Copa de la Reina y la Supercopa, redondeando una temporada estelar en la que ha sido capitana. En total, marcó 19 goles y dio 18 asistencias durante la pasada campaña.

Lamine Yamel sucede como ‘Golden Boy’ a Jude Bellingham y es el cuarto jugador azulgrana que gana este galardón. A sus 17 años se une a Messi, que lo ganó en 2005; Pedri, que lo hizo en 2021 y a Gavi, ganador en 2022.

Lamine Yamal se adjudicó el prestigioso reconocimiento tras una temporada sobresaliente en la que se asentó como la estrella del combinado ‘culé’ y en la que ganó la Eurocopa con España, así como el trofeo a mejor jugador joven del mismo torneo. En total, marcó cinco goles y dio siete asistencias en la Liga española. Vicky López es la primera azulgrana que gana el ‘Golden Girl’. Los trofeos se entregarán en una gala que se celebrará en Turín el 16 de diciembre.

El Girona sufrió ayer una derrota decepcionante y ya casi definitiva para sus aspiraciones de clasificación para las eliminatorias de la Liga de Campeones al perder una ‘final’ contra el Sturm Graz austríaco (1-0). Tras esta nueva decepción el equipo gerundense suma tan solo tres puntos a la espera de los partidos contra el Liverpool, el Milan y el Arsenal.

El Sturm Graz, actual campeón y líder de la Liga austríaca, que hasta ayer contaba por derrotas todos sus partidos disputados en la Champions, sorprendió con un gol de Mika Biereth a la hora de juego. El equipo de Míchel Sánchez, superior, pero que fue de menos a más, sufrió así la cuarta derrota en la Liga de Campeones, después de caer ante el PSG (1-0), el Feyenoord (2-3) y el PSV (4-0). Sólo ha podido vencer en un partido, al Slovan Bratislava (2-0), con lo que el pase a la fase eliminatoria se convierte en un objetivo más que difícil.

El canterano ya entrena con sus compañeros

Lamine Yamal hizo ayer parte del entrenamiento con el grupo, en la sesión posterior al triunfo sobre el Brest (3-0) en la Fase Liga de la Liga de Campeones, pensando en poder recibir el alta médica antes del partido contra la UD Las Palmas del sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys. También apura sus opciones de poder jugar contra el equipo canario el central uruguayo Ronald Araujo, que el pasado domingo ya pisó el césped para compartir el entrenamiento con sus compañeros.

Lewandowski ya lleva 22 goles en este curso

Robert Lewandowski está mostrando una efectividad ante puerta excepcional en este inicio de temporada. Tras los dos goles ante el Brest del martes ya lleva 22, 15 de ellos en 14 partidos de Liga y 7 en cinco de la Champions.

El Bayern Múnich pide disculpas al PSG

El Bayern Múnich pidió ayer “disculpas” al París Saint Germain y a su presidente, Nasser Al-Khelaifi, por las pancartas ofensivas contra el dirigente del equipo francés, que fueron desplegadas en uno de los fondos del Allianz Arena en el encuentro del martes en la quinta jornada de la Liga de Campeones entre ambos conjuntos.