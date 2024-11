Trámite superado

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida pasó de ayer de ronda al ganar al Roda de Barà, un rival que está cuatro categorías por debajo, en la Copa Catalunya (0-2), tras un partido que tuvo poco brillo y pocas ocasiones en el que, aparte del resultado, las mayores alegrías fueron el no tener que lamentar problemas físicos y los minutos de los juveniles, los debutantes Artell y Querol, que se sumaron a Escoll y Flotats, que se estrenaron en la ronda anterior.

A pesar de que el Lleida demostró su superioridad durante el duelo, la primera ocasión fue local, cuando Jowi sirvió una falta lateral, que se estrelló en la cruceta. A los diez minutos, el Lleida empezó a hacer los deberes cuando Yeray cabeceó con potencia un balón en la frontal del área pequeña hacer subir el 0-1. Después del gol, el partido bajó mucho las pulsaciones, sin dejar ninguna otra ocasión de peligro durante la primera mitad. El Lleida era dominador de la posesión buscando los espacios por la banda derecha con Musa y el juvenil Escoll, pero sin acierto en el último tramo. El conjunto local intentó mandar balones largos, pero todos terminaron en saque de puerta o a las manos de Parra, que ayer debutó como jugador del Lleida y protagonizó la mayor polémica del choque tras el descanso.

Sucendió cuando la defensa local envió un balón largo al delantero Gabri, Parra calculó mal la salida y atropelló al atacante fuera del área. La indignación de la afición llegó cuando el colegiado solamente mostró la amarilla al portero leridano. A falta de diez minutos, el Roda de Barà empezó a jugar en el campo del Lleida pero el equipo que dirige Marc Garcia sentenció con una jugada por la banda derecha donde Estacio centró a la cabeza de Fuentes, que solamente tuvo que empujar el balón para anotar el 0-2 definitivo. Con el segundo gol, el partido bajó aún más la poca intensidad que tenía hasta llegar al pitido final.

Por otra parte, ayer el juez de Disciplina de la RFEF abrió un expediente al Lleida por los insultos racistas que denunció portero ucraniano del Badalona Futur Yari en el duelo del domingo en el Camp d’Esports. El juez dijo que “acuerda la práctica de información reservada para esclarecer los hechos”, que el club niega en su alegación.

Marc Garcia: “No estoy del todo satisfecho, nos ha costado mucho”

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, explicó que “no me voy del todo satisfecho, porque nos ha costado mucho generar y el partido en sí nos ha costado mucho”, añadiendo que “por mucho que haya tantas categorías de diferencia, esto es fútbol y al final si no estás atento, puedes sufrir”. El técnico destacó que “nos alegramos por no haber sufrido ningún contratiempo físico porque tenemos muchos jugadores en duda para el partido del domingo”. A continuación, Marc Fuentes declaró que “estoy satisfecho por el gol, no marco muchos al ser central por lo que siempre es una alegría sea en el escenario que sea”. Por su parte, el portero Dani Parra destacó que “la acción de la amarilla para mí no es tarjeta. Muchos pedían la expulsión, pero la verdad es que me da el balón en la pierna, no sé qué ha pitado”.