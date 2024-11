El AEM recibirá al Barça

El AEM vio ayer como por fin le sonreía la suerte en un sorteo y quedó emparejado con el todopoderoso Barça, el gran dominador del fútbol europeo, en las semifinales de la Copa Catalunya, que se disputarán a partido único en Lleida en enero o febrero de 2025, en una fecha que deberán acordar ambos clubes.

Tras eliminar al Espanyol, también de Liga F, el miércoles en los cuartos de final (1-0), el conjunto leridano recibirá al equipo azulgrana, que conquistó un póquer de títulos la pasada campaña. La idea del club es que el Recasens se mantenga como la sede del choque y que este sea uno de los primeros y más destacados actos del centenario del club, que se celebrará durante todo el 2025.

El entrenador del equipo leridano, Rubén López, dijo que medirse al Barça “es el premio al trabajo, no solo de esta temporada, sino de las tres que llevamos aquí, en las que siempre hemos intentado pasar rondas en la Copa de la Reina para que viniera un equipo grande al Recasens. Aunque fuera en Copa Catalunya, el miércoles ya vino el Espanyol y ahora jugaremos un partido muy bonito contra el mejor equipo de Europa y uno de los mejores del mundo”.

Además, el técnico se mostró “muy contento por las jugadoras, porque se merecen vivir un partido así y lo han peleado mucho. Nos quedamos a las puertas contra el Villarreal y el miércoles lo conseguimos, y además el sorteo esta vez sí que nos ha dado un rival fuerte”. También celebró que “Lleida se merece vivir un partido femenino de este nivel como ciudad”.

En los dos meses que la Federación ha estipulado para el partido, el Barça tendrá que disputar, además de la Liga, la Supercopa y los cuartos de final de la Copa de la Reina, más allá de un parón de selecciones a finales de febrero, por lo que será complicado acordar una fecha en las que las principales figuras azulgranas puedan disputar el choque. Además, cabe recordar que el AEM es el vigente campeón como club de la Copa Catalunya, después de que el filial la ganara el año pasado, con un anterior formato sin equipos de competición estatal.

El AEM hizo ayer público un comunicado en el que pedía “disculpas públicamente” al RCD Espanyol Femení “por las molestas ocasionadas al no haber podido proporcionar agua caliente a las duchas después del partido disputado en nuestras instalaciones”. La nota añade que “entendemos la incomodidad que esta situación ha podido generar y lamentamos profundamente lo que ha pasado” y achaca el incidente “a las limitaciones actuales de nuestras instalaciones, agravadas por la falta de apoyo por parte del ayuntamiento de Lleida para su mantenimiento adecuado”. Estas quejas a la Paeria también las exhibió el club durante el partido, mediante una pancarta en la que le acusaba de “falta de apoyo económico”.

El concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, dijo en declaraciones a este diario que no estaba de acuerdo con estas quejas que “nos duelen y, personalmente, me entristecen”. Además, dijo que “no entendemos la pancarta. No pueden decir que no les hemos hecho aportaciones económicas. En el año y ocho meses que llevamos en el gobierno municipal, el AEM ha recibido más dinero que en los cuatro años anteriores” y recordó que “nada más llegar recibieron una subvención excepcional de 45.000 euros y más adelante se les hizo entrega de otra de 20.000”.

Cabe recordar que el club, en una reunión con el alcalde Fèlix Larossa, pidió una subvención de 100.000 euros a cambio de financiar el cambio del césped artificial y hacerse cargo del mantenimiento del Recasens. Unas demandas que sigue manteniendo para evitar este tipo de situaciones, según fuentes de la entidad, aunque no parecen cerca de materializarse.

Quiñónez dijo que ayer llemó al presidente del AEM, Paco García, para interesarse por el motivo de esta queja y considera “injusto” el reproche del club. Sobre la falta de agua caliente en las duchas – un problema recurrente según el club–, dijo que ya “hemos pasado el correspondiente parte, pero se trata de una instalación que tiene años y a veces fallan las cosas. Pero siempre que nos hacen saber alguna incidencia nos hemos preocupado de solucionarla”. Añadió que “nos gustaría aportar más dinero, pero como gestores nos tenemos que preocupar de muchos clubes e instalaciones”.

El Lleida se medirá al Sabadell en casa en la ronda de dieciseisavos

La Federación Catalana también celebró ayer el sorteo de la Copa Catalunya masculina, que afrontará la ronda de dieciseisavos de final y en la que el Lleida se enfrentará al Sabadell, líder del grupo del Lleida en Segunda RFEF solo dos puntos por encima de los azules, que son segundos. El conjunto arlequinado es uno de los tres que debuta en la competición en la próxima ronda, como representante de la Primera RFEF de la temporada pasada –pese a acabar descendiendo–, y visitará el campo del Lleida para disputar una eliminatoria que debe jugarse antes del 18 de diciembre. Ambos equipos se enfrentaron esta Liga en el Camp d’Esports, con triunfo visitante (0-1).