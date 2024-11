Gerard Encuentra: "Es un partido donde nos jugamos cosas a largo plazo"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, espera "un partido muy duro" este domingo, en la visita al Barris Nord del otro recién ascendido a la ACB, un Leyma Coruña que "no se nos da demasiado bien aquí en casa, porque nos ha ganado siempre que han venido aquí, al menos conmigo en el banquillo", reconoció el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

Encuentra dejó claro que "queremos ganar siempre", pero reconoció que "este es uno de los partidos que marcas con un punto rojo, porque es en casa, contra un rival que calculamos que puede estar en nuestra lucha. Es un partido importante, donde nos jugamos cosas a largo plazo, aunque no es ni mucho menos decisivo".

De hecho, el entrenador recordó que "el año pasado, a estas alturas, también íbamos con un balance de 3-5 (lo mismo que ahora en el ACB), y acabamos ascendiendo. Así que se tiene que encontrar el equilibrio". Sin embargo sí que hizo un llamamiento "a que el Barris Nord sea el de las mejores ocasiones". "Necesitamos a nuestra gente desde el principio, porque sabemos que será un partido complicado y nos tienen que ayudar", en lo que supondrá el retorno a la acción al Barris Nord casi un mes después de la victoria contra el Andorra, con dos partidos como visitante, en Vitoria y Madrid, y el reciente parón por selecciones de por el medio.

Precisamente, Encuentra también reconoció que las semanas de ventana FIBA "son un rollo, porque nos quedamos en cuadro". "Hasta el miércoles no hemos podido tener todo el mundo aquí y también tienes que controlar las cargas, porque algunos jugadores vienen con muchos minutos. No es la mejor manera de preparar un partido importante, pero no puede ser una excusa", admitió.

Además, también reconoció que "me gustaría tener ya la plantilla cerrada, pero no a cualquier precio", ante la necesidad de fichajes del equipo, en especial en la posición de base. El técnico añadió que "estamos trabajando en el tema, pero el mercado está muy complicado. Queremos fichar a alguien que nos mejore lo que tenemos y no podemos caer en la trampa de que el nerviosismo que hay en el ambiente nos haga fichar por fichar".

Encuentra también actualizó la situación de Johnny Hamilton, de quien dijo que "llegó en un estado de forma muy bajo y ahora empieza a poder entrenar con el grupo, aunque todavía no está al nivel de sus compañeros y todavía no está para jugar".