Barça: 125 años de pasión

El FC Barcelona celebró anoche su 125 aniversario con una gala conmemorativa en el Gran Teatre del Liceu, situado muy cerca del Gimnasio Solé donde Joan Gamper y el resto de fundadores crearon una entidad que sigue más viva que nunca y que sigue siendo ‘Més que un club’, con un nuevo ‘Cant del 125è aniversari’ y nueva mascota para, bien pronto, estrenar el nuevo Spotify Camp Nou que buscará acoger los éxitos del futuro.

En una fiesta que duró más de dos horas, con el balón como protagonista e hilo conductor, el FC Barcelona celebró su pasado, su presente y su futuro, con los hitos y éxitos conquistados, los objetivos del presente y esa futura ‘vuelta a casa’ en el nuevo Spotify Camp Nou. Además, se presentó a la nueva mascota ‘CAT’ y los socios y socias eligieron un nuevo himno, el del 125 aniversario, ‘L’escut al pit’.

Asistieron los presidentes vivos, las plantillas profesionales y jugadoras del femenino de fútbol

La gala prometía ser un gran encuentro del barcelonismo y así lo fue, con estrellas del pasado y del presente del fútbol masculino y femenino y de las secciones profesionales (baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala), además de entrenadores, directivos, todos los presidentes vivos (Joan Gaspart, Enric Reyna, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu) e ilustres caras ‘culers’, en una fiesta de aniversario que terminó soplando las velas de una gigante tarta creada por el reconocido pastelero Christian Escribà.

Con el humor de Pep Plaza –que resumió en 5 minutos la historia del club con un sinfín de imitaciones–, o de Toni Albà y Jordi Ríos encarnando a Carles Rexach y Johan Cruyff, no faltaron –para suplir sus ausencias en el Liceu– vídeos de Pep Guardiola, Luis Enrique Martínez, Andrés Iniesta o Ronaldinho, todos ellos aplaudidos pero, sin duda, la ovación de gala se la llevó Leo Messi. Y no una, sino en cada ocasión en la que un gol suyo o unas palabras suyas aparecían en pantalla.

El himno oficial del FC Barcelona fue cantado a capela por el presidente, Joan Lapora, acompañado en el escenario por los Bakero, Stoichkov y Begiristain; Piqué, Márquez, Kluivert, Belletti, Deco, Migueli y Asensi, Rijkaard, Koeman, Xavi Hernández y Rexach, y miembros de las secciones como Masip, Norris, Abrines, Torras, Navarro.. Todos soplaron unas velas que dieron paso a ese himno y a poner fin a una fiesta en la que, con un discurso larguísimo, cobró importancia el actual presidente, Joan Laporta.

El mandatario salió al escenario por primera vez tras ser presentado por el fundador, Joan Gamper, al que dio vida el actor Pep Anton Muñoz. “En nombre de todo el barcelonismo, gracias fundador Joan Gamper por impulsar el mejor club del mundo hace hoy 125 años. Estoy de acuerdo, en el Barça los sueños se hacen realidad, ahora el sueño es hacer un estadio para más de 100.000 personas. Cuando lo terminemos, en 2026, será el mejor estadio de los cinco continentes. Seguro que os gustará, fundador y presidente Gamper”, le ‘respondió’. Laporta destacó los valores de la entidad, de su Fundació FCB, de su catalanismo, de su apuesta por un fútbol de toque y sello propios además de ser ‘Més que un club’.

Flick confirma que Lamine Yamal reaparecerá hoy ante Las Palmas

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer que el jugador Lamine Yamal “está de vuelta” y recuperado, por lo que “jugará” hoy contra la UD Las Palmas (14.00/ Movistar La Liga) en el partido de la jornada 15 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, un duelo en el que quiere que sus jugadores lo den todo para conseguir la victoria, al día siguiente de que el club celebre su 125 aniversario. “El último entrenamiento ha sido bueno, hay jugadores que van volviendo poco a poco y estamos en buena situación. Lamine está de vuelta y está listo para jugar, todavía no hemos decidido si estará en el once o no, pero puede jugar y jugará”, aseguró Flick. Y quien también jugará es Gavi, otro jugador que está ya al cien por cien.