Amargo aniversario

La UD Las Palmas amargó ayer la celebración de su 125 aniversario al Barça (1-2), que encadenó el tercer partido sin conocer la victoria en LaLiga y podría perder el liderato de la competición si el Real Madrid gana los dos partidos pendientes que tiene por disputar. Tras perder ante la Real Sociedad (1-0) y empatar contra el Celta (2-2), el conjunto azulgrana sigue sin salir del bache en el que está instalado en la competición doméstica, en un duelo en el que los canarios lograron un triunfo histórico, pues no ganaban en Barcelona desde el año 1971.

El momento era propicio para que el conjunto azulgrana recuperara el aliento en LaLiga. No solo por el rival, de la zona baja de la tabla, sino también para celebrar con una victoria el 125 aniversario del club, que la entidad festejó por todo lo alto el viernes por la noche en una gala en el Gran Teatro del Liceo.

Que Flick se tomaba en serio el encuentro contra el conjunto amarillo lo demuestra que su plantilla al completo abandonó el auditorio pocos minutos antes de que terminara el festejo. Sin embargo, sus jugadores parecían estar de resaca, pues les costó mucho entrar en el partido. Y es que en el primer tiempo se jugó a lo que quería el equipo de Diego Martínez, al mismo tiempo que el conjunto catalán añoraba el talento de Lamine Yamal y Dani Olmo, ambos suplentes. El técnico alemán apostó por las rotaciones.

El conjunto amarillo fue un espejo de lo que está siendo el Barça en este inicio de temporada, con una presión avanzada intensísima a la que se sumó el buen trato con el balón de sus jugadores, a los que en los primeros 45 minutos les faltó algo más de puntería. Al Barça le costaba carburar. Ni Pedri mandaba en la medular ni Raphinha amenazaba con sus llegadas ni Lewandowski cazaba balones en el área. En el añadido, Raphinha envió el balón al travesaño, poniendo fin a un primer tiempo irregular que recordó al Barça de Anoeta y Balaídos.

Buscó soluciones Flick en el banquillo. Y ahí encontró a Lamine. El talento de Mataró, que se había perdido los tres últimos partidos por una lesión en el tobillo derecho, entró por Pablo Torre en la reanudación. Pero el Barça no despertó y el Las Palmas lo aprovechó para avanzarse en el marcador.

Con su equipo tocado, movió el avispero Flick y el Barça, con más corazón que buen juego, reaccionó. Raphinha, muy discreto en el primer tiempo, se inventó un latigazo raso y empató el encuentro (1-1, min.61). Pero Fábio Silva frenó la reacción azulgrana (1-2, min.67). En la última media hora, el Barça gozó de ocasiones claras pero el exazulgrana Cillessen lo evitó con tres paradas de mérito.

“Tenemos que cambiar y reconectarnos”

Hansi Flick no escondió su preocupación tras la primera derrota en casa y después de sumar un punto de los últimos nueve en LaLiga. “Hoy no ha sido el día. En la segunda parte hemos generado más oportunidades, pero no fue el día”, dijo en declaraciones en Movistar LaLiga. “Tenemos que cambiar, tenemos que defender mejor. Pero no es solo una cosa de la defensa, sino de todo el equipo. Tenemos que volver y reconectarnos”, insistió. Más duro fue Raphinha: “Tenemos que mirar lo que estamos haciendo mal. Creo que bajamos el nivel de lo que hacíamos”, dijo.

El equipo azulgrana reclamó dos penaltis

El Barça reclamó dos penaltis que ni el árbitro Cordero Vega, ni el del VAR, Busquets Ferrer, consideraron que lo fuesen. En el primero, Cubarsí recibió un claro pisotón en el área que no vieron ni el árbitro ni el VAR; en el segundo, Pau Víctor recibió un agarrón que tampoco fue considerado punible por el VAR.