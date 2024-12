Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, se mostró decepcionado en sala de prensa después de consumarse la sexta derrota y aseguró que “no hemos encontrado nunca nuestro ritmo de partido y hemos cometido muchos errores defensivos que nos han castigado. Han reboteado más que nosotros y han impuesto su ritmo”.

Encuentra consideró que el partido fue muy igualado y recordó que “a falta de un minuto y poco ganábamos de dos y hemos tenido tres tiros de tres liberados de Edo Muric que no han entrado, y en el otro lado, por méritos de ellos y algunos por deméritos nuestros, nos han castigado mucho en la línea de tres y en el poste bajo”. Reconoció que el entramado defensivo no funcionó y apuntó: “la sensación es que nos han ganado porque nuestra defensa no ha sido lo compacta que debe ser”.

También se mostró crítico con la actuación del equipo bajo los aros. “La estadística de rebotes es benévola con nosotros porque pone que el Coruña ha cogido 14 más, pero mi sensación es que nos han cogido algunos más, sobre todo ofensivos. Tenemos un problema en el rebote desde hace varias jornadas, es una asignatura pendiente en la que tenemos que mejorar, y lo tenemos que hacer desde ya porque sufrimos mucho. Somos el peor equipo en el rebote defensivo de la liga, y sin eso, no puedes jugar a tu ritmo y salir en transición”.

El técnico leridano se refirió a las tres derrotas seguidas que acumula el equipo y señaló: “Ni antes éramos buenísimos ni ahora somos tan malos. Ahora mismo estoy tocado porque quería ganar, pero tenemos que seguir trabajando y analizar el partido para no cometer los mismos errores”.

El club continúa sondeando el mercado

El Hiopos Lleida sigue trabajando en la búsqueda de fichajes que refuercen una plantilla que ayer volvió a flaquear en la dirección y el juego interior. El club busca un pívot (pidió la cesión al Valencia de Ethan Happ) y un base, puesto para el que el suenan Van der Vuurst, que ayer jugó un minuto con el Joventut, y Elvar Fridriksson, que disputó casi media hora (anotó 12 puntos) en la derrota del Maroussi ante el Panathinaikos.

Nuevas derrotas de Barça y Madrid

Después del clásico vivido el jueves en el Palau con victoria blanca, Barça y Madrid retomaron ayer la Liga Endesa con sendas derrotas. Los azulgranas, que están en caída libre, cayeron claramente en su visita al Nou Congost de Manresa (85-72), encajando la cuarta derrota doméstica en los últimos seis partidos. Joan Peñarroya no pudo contar con Neto, el último fichaje, ni con Jabari Parker por lesión, perdió a Brizuela durante el partido por unas molestias y a Punter por una descalificante. Por su parte, el Madrid cayó en la pista del Joventut (80-76) y el Valencia arrolló al Baskonia y ya es segundo.

