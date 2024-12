Meritorio punto en Nou Barris

Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se llevó un meritorio punto de su visita a la Montañesa (1-1) en un partido que se le complicó por dos veces, primero con el tanto inicial de Cadena y, ya con el empate, por la expulsión de Moró Sidibé a media hora del final. Pese a ello, el tanto de Wilber Hurtado valió para que el equipo leridano sume un empate que le deja en décima plaza.

Tras empatar el equipo leridano en el minuto 54, Moró vio la segunda amarilla 3 minutos después

Los parones, el primero por la lesión del local Iván nada más arrancar, y los envíos a las áreas fueron una constante durante el primer tiempo, en especial en acciones a balón parado. El conjunto local sacó partido de una de esas jugadas para adelantarse, en una falta lateral que Cadena remató para anotar el 1-0. Los de Gabri buscaron la reacción en dos ocasiones consecutivas de Joanet. Sin embargo, la Montañesa contrarrestó con otra llegada de Ibe y se fue con ventaja al descanso gracias a la vital intervención de Cadena en el 45, cuando evitó un remate de Villote con el meta superado.

Sin embargo, la zaga local no pudo hacer nada para evitar el empate, ya en la segunda parte. Este llegó en una falta lejana en la que Wilbert Hurtado, ex de la Montañesa, fue el más listo en la frontal del área para controlar el balón y batir a Eric con un buen disparo (1-1). No obstante, al Atlètic Lleida le surgió un nuevo contratiempo justo después, ya que Moró Sidibé vio la segunda amarilla por elevar demasiado la pierna en un balón dividido. Pese a la inferioridad, Samsó reclamó un penalti no señalado y Sauret tuvo una clara ocasión para adelantar a los leridanos.

Al no materializar sus opciones, Gabri optó para protegerse con una defensa de cinco en el tramo final, pero su equipo tuvo incluso más ocasiones, la más clara una peinada de Wilber que se perdió a centímetros del palo en el 75. Los últimos quince minutos transcurrieron sin ocasiones claras e incluso la sensación de que el conjunto leridano se encontraba más cómodo sobre el césped para amarrar un punto.

Gabri García: “El equipo ha sabido sufrir después de la expulsión”

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, valoró positivamente el punto tras un partido “trabajado y difícil, en un campo en el que sabíamos que lo que nosotros buscamos, que es proponer y combinar, sería complicado”. Además, el entrenador de Sallent alabó que “desde la expulsión, el equipo ha sabido sufrir en incluso hemos tenido momentos de ser mejores, con ocasiones para llevarnos algo más”.Por todo ello, añadió que “es un campo en el que sabemos que es difícil sumar y creo que tenemos que valorar mucho este empate, además de que llevamos tres partidos sin perder”. Además, también criticó algunas decisiones “en jugadas significativas” de la colegiada, cuya actuación calificó de “correcta hasta el empate”. El técnico lamentó especialmente que “el penalti a Samsó es clarísimo. Se puede equivocar, pero nunca amonestar a nuestro jugador por esa jugada”.