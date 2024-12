Sin fuerza para más

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida sumó ayer un punto en su visita al Valencia Mestalla (1-1) y encadena su tercer empate tras un partido donde los azules vieron mermadas sus fuerzas por los numerosos problemas físicos del equipo. Fruto de eso, Marc Garcia solamente pudo realizar dos cambios y uno de ellos fue obligado, por la lesión de Naranjo en la rodilla. Con ese panorama, la segunda parte fue de dominio local, ya que el Lleida apenas pudo pasar del centro del campo y acabó concediendo el empate, que dejó sin efecto el gol de penalti de Unai en el primer tiempo.

Con el empate, el Lleida no pudo aprovechar la oportunidad de empatar a puntos al frente de la tabla con el Sabadell, que también empató ante la Peña Deportiva (1-1) en un polémico partido (ver desglose), y se mantiene segundo, a dos puntos de los arlequinados y empatado en la tabla con el Atlético Baleares. Sin embargo, el conjunto azul ya encadena siete partidos sin perder y aún no conoce la derrota fuera de casa.

Con un Lleida mermado en ataque, sin Gené ni Iglesias disponibles para jugar, el partido empezó atascado, aunque el filial valencianista parecía más cómodo al hacerse dominador de la posesión. Pese a ello, llegando al ecuador del primer tiempo, Unai dio luz a los azules, cuando controló a la perfección un balón y, ya dentro del área, recortó ante dos defensas antes de ser derribado por Borja Calvo, que cometió penalti. El mismo Unai tomó la responsabilidad y definió al medio y raso para anotar el 0-1.

El gol no cambió nada y el Lleida se mantuvo tranquilo en defensa, pero incapaz de generar en ataque, donde en el minuto 40 surgió un nuevo problema. Naranjo se echó al suelo tras sentir dolor en su rodilla y tuvo que ser sustituido por Estacio. Ese cambio obligó a Fran Pérez a situarse como punta, haciendo que en lo que quedaba de partido estuviera muy solo.

El segundo tiempo fue de resistencia defensiva para los de Marc Garcia, que veían como los ‘ches’ habitaban en su campo, mientras que los azules apenas encontraban la manera de cruzar el centro del campo. Fran Pérez se tenía que buscar la vida constantemente para recibir balones y en una de esas jugadas casi marca des del centro del campo con una vaselina que se fue desviada por muy poco.

Al final, la insistencia valencianista tuvo premio en el 71, cuando Martín Tejón puso un muy buen centro cerrado que, en su intento de ser despejado por Miguel Operé, terminó dentro de la portería leridana (1-1). A partir del empate, el Lleida solamente podía defenderse sin piernas frescas, ya que el hecho de que tanto Adri Gené como Diego Iglesias estuvieran en el banquillo sin tener minutos evidenció que solamente viajaron a Valencia para completar la convocatoria. Sin embargo, en el 88, Unai pudo haber dado el triunfo con un tiro que puso a prueba a Nil Ruiz, que estuvo acertado en una de sus pocas apariciones y selló el empate.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, atribuyó valor al empate, ya que consideró que “ha sido un partido muy difícil de jugar, porque nos han faltado delanteros”, añadiendo que “cuando hemos tenido que quitar a Naranjo, hemos echado de menos un punta como él porque además Fran Pérez estaba muy solo”. El alcireño se mostró satisfecho porque “por cómo ha ido el partido, podemos estar contentos. Hemos jugado con lo que teníamos y en la segunda parte se ha visto que nos han encerrado”, haciendo hincapié en las lesiones. “Los médicos nos han dicho que Adri Gené no estaba para jugar, y con Diego Iglesias hemos barajado sacarlo cinco minutos pero lo mejor era no arriesgar”, admitió.

Acerca de la lesión de Naranjo, el técnico declaró que “al principio me temía lo peor, estaba yo delante y cuando he visto su cara pensaba que se había roto de verdad”. Sin embargo, aclaró que “por lo que parece no se ha roto los ligamentos, pero hay que esperar a las pruebas para saber el alcance real de la lesión”.

Por su parte, Fran Pérez también asimiló el empate con resignación; “Al final es lo que nos tocaba hoy. Con la lesión de Naranjo, sabía que iba a estar muy solo arriba e incluso al final aún hubieramos podido ganar”, declaró, poniendo énfasis en que “debemos ir a ganar todos los partidos pero no se da el punto por malo”. Además, Iker Garcia declaró que “es un buen punto visto lo sucedido y con la lesión de Naranjo aún más”.

El Sabadell empata en Ibiza con polémica y quejas del club local

El Sabadell salvó ayer un punto en un polémico partido en casa de la Peña Deportiva (1-1), en el que se vio beneficiado por una rigurosa doble expulsión al conjunto local en el minuto 56, cuando ganaba por 1-0, que le hizo jugar más de media hora con nueve. Sin embargo, la polémica se desató cuando el técnico leridano de la Peña, Alberto Gallego, aseguró que vio como el director deportivo del Sabadell, Lucas Viale, “salía de la caseta de los árbitros” en el descanso. El acta arbitral no reflejó dicho episodio, pero sí que explicó una discusión de Viale con miembros del equipo local en la media parte, algo que la Peña Deportiva también lamentó en un comunicado.