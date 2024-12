Ares Masip denuncia un intento de violación en la Copa del Mundo de ciclismo de Enduro

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ares Masip, destacada ciclista de enduro leridana que ha sido subcampeona de España en tres ocasiones, ha denunciado a Instagram un intento de violación que sufrió por parte de otro corredor durante una prueba de la Copa del Mundo de Enduro en Austria. La denuncia se ha presentado tanto a los Mossos d'Esquadra como la Federación Internacional de Ciclismo (UCI), con el objetivo de conseguir medidas cautelares contra el presunto agresor.

Según el relato de la ciclista, que recoge el 3Cat, los hechos sucedieron mientras dormía en la autocaravana durante la competición. Masip notó un fuerte movimiento y se despertó encontrando al agresor dentro del vehículo. A pesar de negarse repetidamente a mantener relaciones sexuales, el corredor siguió insistiendo e intentando tocarla de manera inapropiada, amenazando incluso con violarla.

Pasadas unas horas, el agresor se marchó, pero la angustia provocada por el intento de violación fue en aumento, especialmente cada vez que Masip coincidía con él en entrenamientos o competiciones. La ciclista ha hecho público el caso para concienciar sobre la frecuencia de estas situaciones en el ámbito deportivo: "Decido hacerlo público porque pasa mucho más de lo que nos pensamos, en los paddocks hay otros agresores."

El proceso de denuncia y sus consecuencias

Un año después del incidente, al enterarse de que el mismo corredor había intentado agredir a otra ciclista y gracias a la conversación con un especialista en violencia machista, Ares Masip tomó conciencia de la gravedad de lo que había vivido y decidió emprender acciones legales. Además de la denuncia ante la justicia, ha llevado el caso al UCI con la esperanza de que se tomen medidas contundentes: "Para mí lo que tendría que pasar es que le retiraran la licencia porque eso pasó en el paddock de una Copa del Mundo, en el lugar más top del deporte".

No obstante, Masip no es muy optimista con respecto al castigo que pueda recibir el agresor por parte de la Federación Internacional, dado que se trata de un ambiente muy reducido donde es complicado no coincidir. Esta situación ha afectado a su rendimiento deportivo, obligándola a reducir considerablemente el número de carreras para evitar encontrarse con el agresor.

Ares Masip , una ciclista destacada en el enduro

Ares Masip es una ciclista leridana especializada en la disciplina del enduro, una modalidad de ciclismo de montaña que combina tramos cronometrados de descenso con tramos de enlace no competitivos. A lo largo de su trayectoria deportiva, ha conseguido destacados éxitos, entre los cuales destacan los tres subcampeonatos de España.