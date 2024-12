La ciclista leridana Ares Masip explica la agresión sexual que sufrió: “he roto el silencio”

“Hola, soy Ares Masip, ciclista de montaña y en 2023 fui abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo por parte de un corredor”. Así empieza esta ciclista leridana su narración, en su perfil de Instagram, de la deleznable agresión que sufrió el año pasado mientras disputaba una competición de la Copa del Mundo en Austria. Explica que ha querido hacerlo público ahora porque “desgraciadamente estas situaciones son mucho más frecuentes de que nos pensamos. Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. Ya basta de tanta impunidad”, concluye en su perfil de esta red social tras detallar lo que le ocurrió entonces.

En declaraciones a SEGRE explicó que “he conseguido la reacción espontánea de mucha gente. El apoyo que he recibido a lo largo de todo el día ha sido brutal” y añadía que “espero concienciar a la gente, que los agresores se lo piensen dos veces antes de hacerlo y ayudar a que esto cambie. Que otras chicas se sientan identificadas y den el paso para denunciarlo”.

Ares Masip señala que “el deporte debería ser un entorno seguro y en el ciclismo también pasa. Eso me ha llevado a romper el silencio. Hay más agresores en el paddock y quien me agredió lo ha hecho más veces”, explica esta deportista nacida en Lleida hace 29 años y que ahora reside en Andorra.

Ares Masip ha denunciado el caso ante los Mossos d’Esquadra y también ante la Unión Ciclista Interacional (UCI), organismo al que pide que tome medidas disciplinarias contra su agresor: “Deberían retirarle la licencia”, explica.

En el vídeo que colgó en su perfil de Instagram añade que “la carrera había sido muy larga y yo hacía horas que estaba durmiendo en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme para tener relaciones sexuales. Me negé desde el primer momento y él no paraba de restregarme el pene por el cuerpo”. El agresor le pidió que la dejara entrar porque alegó que tenía el hotel muy lejos. “Le dije que, de acuerdo, pero solo a dormir” aunque añade que “cuando subió a la cama estaba desnudo”.

“Intentó darme besos y no paraba de insistir”, añade Masip en su vídeo. “Yo le pedía que parara, que no quería. Llegó un momento en que quise gritar, apartarlo y marcharme y el me tapó la boca, me agarró de los brazos y estuvo repitiendo que me violaría mientras intentaba desnudarme”. Finalmente, el agresor salió de la furgoneta. “Espero que el proceso judicial tire adelante y confío en que se haga justicia”, concluye.

La Federación Andorrana de Ciclismo, a la que pertecenece, emitió un comunicado de apoyo y de rechazo a lo ocurrido.

Esport Femení Lleida dice que este caso marcará “un antes y un después”

Carme Cabanillas, presidenta de la asociación Esport Femení Lleida, mostró ayer todo su apoyo a la ciclista leridana y aboga por hacer públicos todos los casos de violencia sexual que se den en el deporte, convencida de que “este caso marcará un antes y un después”.Cabanillas explicó que, en su asociación, “no hemos recibido denuncias por una situación como la que ha vivido esta chica. Sí que nos han llegado quejas por el uso de lenguaje sexista, de diferente tipología, pero no hemos tenido constancia en Esport Femení Lleida de un caso como este”.

Cree que el hecho de hacerlo público puede servir también de “prevención” ante situaciones similares y defiende que, pase el tiempo que pase, se tiene que denunciar. “A veces la víctima no lo denuncia porque está en competición o no está preparada para hacerlo, pero hay que acabar con estas situaciones y si se dan casos, sea de la tipología que sea, tienen que salir a la luz, porque eso ayuda a que las cosas cambien”.

Entiende que las víctimas han de estas protegidas y el hecho de que se hana públicos casos de violencia sexual también ayuda a concienciar a las personas de que deben denunciarse y eliminarse por completo estas situaciones.

