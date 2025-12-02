El hospital Arnau de Lleida limita el acceso por sus jardines a causa de las heces de estorninos

Los miles de estorninos que sobrevuelan y se posan en los árboles del jardín del hospital Arnau de Vilanova se han convertido en un auténtico problema de higiene y seguridad. Y es que las deposiciones de estas aves, además de dañar el mobiliario urbano, cubren aceras y paseos hasta el punto que la dirección del centro se ha visto obligada a delimitar zonas de paso en las rampas de acceso a su jardín para que pacientes y trabajadores no se resbalen y sufran daños, según informaron fuentes del centro.

Asimismo, desde el 2023 el hospital extrae las heces y limpia con un desinfectante especial el suelo de los accesos al jardín para reducir afectaciones, una medida que no está dentro de las atribuciones del hospital, pero que lleva a cabo por prevención.

Hace un año la dirección del centro solicitó una reunión con la Paeria para tratar esta problemática. Tras descartar instalar altavoces que emitan ruidos que disuadan a las aves por su proximidad al hospital, el consistorio planteó ubicar nidos de halcones en la cubierta del complejo para reducir su población. Estos nidos se instalaron en julio, pero desde el Arnau apuntan que “hace meses que no hemos visto a los halcones”.

L’accés pel jardí de l’Arnau, amb el pas delimitat pels excrements d’estornells. - AMADO FORROLLA

Otra medida que aplicó el propio hospital sin éxito es instalar un sistema que espantaba a los pájaros con olores desagradables. Por todo ello, ahora mismo la dirección del Arnau de Vilanova solo puede retirar los excrementos y desinfectar y delimitar las zonas de paso y rampas del jardín “hasta que alguna administración competente reduzca su afectación”.

El carrer limítrof a l’hospital, ple d’excrements d’aus. - AMADO FORROLLA

“Se trata de bandadas con miles de aves y son muy difíciles de controlar, con las palomas aún se pueden colocar jaulas, pero con los estorninos no funcionan”, admitió ayer el presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Jardí, Ramir Bonet. Añadió que, además del Arnau y sus alrededores, otras calles del barrio sufren los efectos de las deposiciones de estas aves. “Lo hemos notificado a la Paeria, pero no hay una solución fácil y rápida”, reconoció Bonet.

Además de Ciutat Jardí, los estorninos y palomas generan molestias en barrios como Pardinyes, Cappont, Balàfia y el Noguerola.