Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El doctor Rafael Ferreruela, uno de los referentes en oftalmología en Lleida con más de 40 años de trayectoria y fundador de ILO Oftalmología, comparte su visión profesional sobre esta enfermedad silenciosa que afecta en España a alrededor de 1,1 millones de personas.

¿En qué consiste el glaucoma?

Es una alteración en el nervio óptico, que es el que conduce la luz y las imágenes que vemos al cerebro. Existen dos tipos de glaucomas: el agudo y el crónico. El agudo provoca una subida repentina de presión en el ojo y un dolor fuerte, aunque hoy en día casi no aparece porque se detecta antes y se puede tratar con láser. El más frecuente es el glaucoma crónico o de ángulo abierto, que avanza poco a poco y normalmente no presenta síntomas hasta que está avanzado.

¿Cómo se diagnostica si no da síntomas?

La señal que nos lo indica es la presión ocular algo alta. Después hay alteraciones en los campos visuales y en el fondo de ojo, donde el nervio óptico empieza a alterarse.

¿Qué pruebas se utilizan para detectarlo?

Actualmente pruebas como la OCT (tomografía de coherencia óptica), que permite obtener imágenes detalladas del nervio óptico. De una visita a otra, el oftalmólogo compara los resultados para ver si hay evolución, e incluso las propias máquinas ya hacen comparaciones automáticas.

¿Cuál es el tratamiento?

Principalmente, las gotas, que son las encargadas de bajar la presión del ojo. Hay medicamentos que dicen reforzar el nervio óptico, pero lo que realmente funciona es disminuir la presión. Si no se controla con gotas, entonces se pasa al tratamiento quirúrgico.

¿Qué debe hacer una persona que tenga antecedentes familiares de glaucoma?

Las personas que tienen antecedentes tienen una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que tienen algo más de riesgo de tener glaucoma. Y la ventaja es que, como han tenido un familiar con la enfermedad, están avisados. No es para tener miedo, pero sí que hay que tenerlo en cuenta.

¿Qué porcentaje de pacientes terminan perdiendo la visión?

Actualmente, muy pocos, al menos en Occidente. En otros lugares como Dakar, donde tenemos una clínica para atender pacientes, vemos muchos más casos. La proporción de glaucoma es mucho más alta en la población negra y aparece a edades más jóvenes.

¿Existe una edad a partir de la cual el riesgo es mayor?

Puede aparecer a cualquier edad, incluso desde el nacimiento. Pero en la práctica suele detectarse más a partir de los 45 o 50 años, cuando empieza a aparecer la vista cansada.