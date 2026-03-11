Herido grave al quedar atrapado en una picadora de carne en una carnicería de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido de carácter grave a primera hora de la tarde de este martes al quedarle atrapado un brazo en una picadora de carne en un carnicería de la avenida Alcalde Porqueres de Lleida. El herido fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. El siniestro laboral se produjo a las 14.51 horas en un establecimiento de alimentación situado en el número 35.

Por causas desconocidas, las cuchillas de la picadora atraparon varios dedos del empleado sin que pudiera sacar el brazo. Al lugar acudieron dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y patrullas de Urbana y Mossos. Sanitarios y bomberos intentaron extraerle sin éxito el brazo de la máquina en la carnicería. Al no poderlo hacer con garantías, fue evacuado al Arnau con la picadora, en una compleja maniobra. El SEM informó que el pronóstico del hombre era menos grave.