Una histórica juguetería de Lleida cierra tras 43 años: "hemos visto a niños que venían a comprar juguetes y, años después, venían ya adultos con sus hijos y nietos"

La histórica juguetería Trèvol de la calle del Carme de Lleida, en pleno Eix Comercial, pondrá punto y final a 43 años de actividad en los próximos meses. Un cierre que sus propietarios, Miguel Borraz y Mercè Trepat, llevan a cabo para jubilarse y no encontrar relevo. “Llevamos abiertos desde 1983 y hasta el 2016 estábamos la calle Audiència y luego nos trasladamos a nuestra ubicación actual”, explicó Borraz.

Miquel Borraz y Mercè Trepat.S.C.D.

La suya es una de las muchas jubilaciones que están afectando en los últimos meses al Eix. “Es normal jubilarse, pero también es verdad que no hay relevo generacional y al comercio local no lo están tratando muy bien”, dicen. Borraz y Trepat recuerdan que en sus más de 4 décadas abiertos “hemos visto a niños que venían a comprar juguetes y, años después, venían ya adultos con sus hijos y nietos, y diría que somos la única tienda de juguetes que no es una franquicia o gran superficie”.

Borraz señala que la clave para estar tantos años en un negocio que ha cambiado tanto en un par de décadas como la juguetería “es ofrecer variedad en el producto, desde las últimas modas hasta educativos o de mayor calidad, ofrecer una buena atención y tener una clientela fiel, lo que nos ha permitido vender por toda Europa”.