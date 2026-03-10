Denuncian que el río ha arrasado 400 m3 de fincas en Balaguer por el elevado caudal

Dos agricultores de Balaguer han denunciado que el elevado caudal del río Segre, aguas arriba en la capital, en la zona de l'Horta d'Amunt, ha provocado la pérdida de 400 metros cúbicos de tierra en fincas de cultivo de su propiedad. Aseguran que el agua ha ido ganando terreno de forma progresiva, un hecho que llevan denunciando desde hace años, aunque en las últimas semanas se ha agravado la situación y el agua está erosionando el suelo. Explican que esta situación se repite tras varios episodios de crecida del río, posteriores a la sequía, en los que el caudal del Segre ha sido elevado. “El agua va erosionando la orilla y cada vez va comiéndose más tierra”, lamentó Jordi Carrera, uno de los afectados. Añadió que la escollera que se construyó hace años en un tramo del río “no protege la margen”, sino que “desvía el agua directamente hacia los campos”, aumentando los daños. Asegura haber solicitado en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que adopte medidas para frenar la erosión, como la limpieza del cauce y la corrección del flujo hacia el centro del río. “No pedimos grandes obras, solo evitar que el Segre siga comiéndose nuestras fincas”. También han solicitado medidas a la Paeria de Balaguer y la alcaldesa, Lorena González, confirmó ayer que la oficina técnica municipal busca soluciones y ayudas, ya sea a la CHE o la ACA, para mitigar los efectos de la erosión fluvial.

Durante el último mes, el caudal del Segre en Balaguer ha superado los 100 m3/s en cuatro ocasiones, alcanzando los 121,4 m3/s el 15 de febrero y los 101 m3/s el pasado día 4. El terreno de esta zona, con predominio de yeso y caliza, se erosiona más fácilmente, lo que podría agravar la pérdida de suelo en el anticlinal Balaguer-Barbastro.

Pantanos llenos antes del deshielo

Los embalses están llenos y desde hace días controlan el nivel de reguardo ante el próximo deshielo. Oliana y Rialb, en el Segre, están al 70 y 90%, respectivamente, de su capacidad, mientras que Canelles y Santa Ana, en el Ribagorçana, están al 85 y 80%. El caudal los cursos bajos ha aumentado considerablemente.